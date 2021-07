Brasil x Peru ao vivo: siga em tempo real a semifinal da Copa América

Boa tarde, trocedor! Hoje é dia de semifinal de Copa América e, a partir das 20h (de Brasília), Brasil e Peru disputam uma vaga na grande decisão do torneio de seleções da Conmebol.

A partir de agora, aqui na Goal, você acompanha todas as emoções do jogo, além do pré e pós partida. Fique com a gente!