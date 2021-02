Onde assistir ao vivo a Botafogo x Sport, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (5), às 20h (de Brasília), no Nilton Santos; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Botafogo recebe o Sport nesta sexta-feira (5), às 20h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 34ª rodada do Campeonato Brasiileiro, de olho apenas na vitória para não ser rebaixado antecipadamente para a Série B. A partida será transmitida ao vivo no SporTV e Premiere , na TV fechada. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo x Sport DATA Sexta-feira, 5 de fevereiro de 2021 LOCAL Nilton Santos - Rio de Janeiro HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Miguel Cataneo (SP) e Daniel Luis Marques (SP)

Quarto árbitro: João Ennio (RJ)

VAR: Rodrigo Guarizo (SP)

Assistentes VAR: Vinicius Gonçalves (SP) e Fabio Rogerio Baesteiro (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Bota pode ser rebaixado nesta sexta (5) / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real, a partir das 20h (de Brasília).

Quais são os canais do Premiere FC?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Se perder para o Sport, o Botafogo estará rebaixado para a Série B . Logo, a equipe carioca entra em campo pressionada por uma vitória para seguir lutando pela permanência na Série A do Brasileirão.

Para o confronto decisivo, o técnico Eduardo Barroca segue com três desfalques: Gatito, Guilherme Santos e Lucas Barros, lesionados.

Já o Sport, com 35 pontos, aparece na 16ª posição, e tem apenas uma baixa para o duelo. Leandro Barcia, lesionado, está fora.

Provável escalação do Botafogo: Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Victor Luis; José Welison, Romildo (Bruno Nazário) e Caio Alexandre; Davi Araújo (Angulo), Matheus Nascimento e Matheus Babi (Pedro Raul).

Provável escalação do Sport: Luan Polli; Raul Prata (Ewerthon), Adryelson, Maidana, Júnior Tavares; Marcão, Betinho e Thiago Neves; Patric, Marquinhos e Dalberto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOTAFOGO

JOGOS CAMPEONATO DATA Vasco 3 x 0 Botafogo Campeonato Brasileiro 10 de janeiro de 2021 Santos 2 x 1 Botafogo Campeonato Brasileiro 17 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Botafogo Campeonato Brasileiro 24 de janeiro de 2021 19h30 (de Brasília) Palmeiras x Botafogo Campeonato Brasileiro 2 de fevereiro de 2021 16h (de Brasília)

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 2 x 0 Bahia Campeonato Brasileiro 24 de janeiro de 2021 Sport 0 x 3 Flamengo Campeonato Brasileiro 1 de fevereiro de 2021

Próximas partidas