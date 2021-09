Onde assistir ao vivo a Bahia x Fortaleza, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo neste sábado (4), às 21h (de Brasília), em Pituaçu; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Bahia e Fortaleza se enfrentam neste sábado (4), às 21h (de Brasília), em Pituaçu, em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo na TNT e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha em tempo real clicando aqui.

O jogo terá arbitragem de Luiz Flávio de Oliveira, de São Paulo, com assistências de Danilo Ricardo e Daniel Paulo Ziolli. No VAR, o comando será de Rodrigo Guarizo.

Quer ver jogos do Brasileirão ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL Esporte Clube!

Sem saber o que é perder há quatro redodas (uma vitória e três empates), o Fortaleza, com 33 pontos, está a seis pontos do líder Atlético-MG, enquanto o Bahia, com três derrotas consecutivas, busca reencontrar o caminho da vitória e se afastar do risco de rebaixamento.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto em casa, o Bahia não terá Gilberto, suspenso, além de Danilo Fernandes, Índio Ramírez, Thonny Anderson e Ronaldo, lesionados.

Do outro lado, o Vozão chega com confiança para se aproximar ainda mais do Palmeiras e Atlético-MG. Atualmente, aparece na terceira posição do Brasileirão.

O goleiro Felipe Alves, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é o principal desfalque da equipe.

Provável escalação do Fortaleza: Marcelo Boeck; Tinga, Titi e Marcelo Benevenuto; Matheus Vargas, Éderson, Lucas Crispim, Yago Pikachu e Lucas Lima (Matheus Jussa); Robson e David.

Provável escalação do Bahia: Matheus Teixeira; Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Juninho Capixaba; Daniel, Patrick de Lucca, Rodriguinho e Lucas Mugni; Rossi e Rodallega.

Veja informações da partida! Jogo: Bahia x Fortaleza Quando e que horas? Sábado, 4 de setembro de 2021, às 21h (de Brasília). Local: Pituaçu - Salvador, Bahia.

Qual é o número do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD

Qual é o número da TNT?

Por cabo:

NET: 151

NET HD: 651

VIVO TV HD: 648

TVN: 33

TVN HD: 433

ROMA CABO: 69

ROMA CABO HD: 569

TV ALPHAVILLE HD: 151

CABO: 300

TELECOM HD: 820

BVCi HD: 212

TCM HD: 100

Por satélite:

SKY: 108

SKY HD: 508

CLARO TV: 151

CLARO TV HD: 651

VIVO TV HD: 100

OI TV: 48

OI TV HD: 548

ALGAR TV: 556

ALGAR TV HD: 956

NOSSA TV: 17

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FORTALEZA

JOGOS CAMPEONATO DATA São Paulo 2 x 2 Fortaleza Brasileirão 26 de agosto de 2021 Fortaleza 0 x 0 Cuiabá Brasileirão 30 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fortaleza x Atlético-MG Brasileirão 12 de setembro de 2021 16h (de Brasília) Fortaleza x São Paulo Copa do Brasil 15 de setembro de 2021 21h30 (de Brasília)

BAHIA

JOGOS CAMPEONATO DATA Grêmio 2 x 0 Bahia Brasileirão 21 de agosto de 2021 Fluminense 2 x 0 Bahia Brasileirão 30 de agosto de 2021

Próximas partidas