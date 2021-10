Onde assistir ao vivo a Atalanta x Milan, pela Serie A italiana?

Equipes duelam neste domingo (3), em Bérgamo, pela sétima rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Alerta de jogaço! Neste domingo (3), Atalanta e Milan se enfrentam em Bérgamo, a partir das 15h45 (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo no Brasil apenas pelo Star+, serviço de streaming do grupo Disney. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atalanta x Milan DATA Domingo, 3 de outubro de 2021 LOCAL Atleti Azzurri D'Italia, Bérgamo - ITA HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Rossoneri querem a vitória fora de casa / Foto: Getty Images

O Star+, streaming do grupo Disney, fará a transmissão do jogo ao vivo no Brasil. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em casa, a Atalanta conta com a força de sua torcida para buscar uma vitória que pode colocá-la no G-4 do italiano.

A equipe de Gian Piero Gasperini tem dois desfalques para o jogo desse domingo: Hateboer e Gosens estão lesionados.

Já o Milan entra em campo de olho no triunfo para manter a vice-liderança ou, ainda, assumir o topo da tabela.

Os Rossoneri também têm desfalques importantes: Krunic, Bakayoko, Florenzi e Ibrahimovic continuam no departamento médico.

Provável escalação do Atalanta: Musso; Rafael Tolói, Demiral e Djimsiti; Zappacosta, Freuler, De Roon, Maehle e Pessina; Malinovskyi e Zapata.

Provável escalação do Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer e Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Díaz e Rafael Leão; Rebic.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATALANTA

JOGO CAMPEONATO DATA Atalanta 1 x 0 Young Boys Champions League 29 de setembro de 2021 Inter de Milão 2 x 2 Atalanta Serie A italiana 25 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Empoli x Atalanta Serie A italiana 17 de outubro de 2021 10h (de Brasília) Manchester United x Atalanta Champions League 20 de outubro de 2021 16h (de Brasília)

MILAN

JOGO CAMPEONATO DATA Milan 1 x 2 Atlético de Madrid Champions League 28 de setembro de 2021 Spezia 1 x 2 Milan Serie A italiana 25 de setembro de 2021

Próximas partidas