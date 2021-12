Onde assistir ao vivo a Zenit x Chelsea, pela Champions League?

Buscando encerrar a primeira fase na liderança do grupo H, o Chelsea enfrenta o Zenit na tarde desta quarta-feira (8), às 14h45 (de Brasília), no Estádio São Petersburgo, pela última rodada da fase de grupos da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo da TNT Sports, na TV fechada, e do HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Zenit x Chelsea DATA Quarta-feira, 8 de dezembro de 2021 LOCAL Estádio São Petersburgo - São Petersburgo, RUS HORÁRIO 14h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A TNT Sports, na TV fechada, e a HBO, na plataform, na de streaming, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira, na Rússia. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Almejando a quarta vitória consecutiva na Champions League para encerrar a primeira fase na liderança do grupo H, o Chelsea terá pela frente o Zenit, que aparece na terceira posição, com quatro pontos.

Ben Chilwell, Chalobah, Kante e Kovacic, lesionados, são desfalques, enquanto Havertz e Marcos Alonso, com problemas no tornozelo e costas, respectivamente, são dúvidas.

Já o Zenit, não poderá contar com Dmitri Chistyakov, expulso no empate com o Malmo na última rodada.

Provável escalação do Chelsea: Mendy; Christensen, Silva, Rudiger; Azpilicueta, Loftus-Cheek, Jorginho, James; Mount, Ziyech; Lukaku.

Provável escalação do Zenit: Kerzhakov; Barrios, Lovren, Rakitskyi; Karavaev, Kuzyaev, Wendel, Santos; Malcom, Dzyuba, Claudinho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA Watford 1 x 2 Chelsea Premier League 1 de dezembro de 2021 West Ham 3 x 2 Chelsea Premier League 4 de dezembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chelsea x Leeds Premier League 11 de dezembro de 2021 12h (de Brasília) Chelsea x Everton Premier League 16 de dezembro de 2021 16h45 (de Brasília)

ZENIT

JOGO CAMPEONATO DATA CZKA 0 x 2 Zenit Campeonato Russo 28 de novembro de 2021 Zenit 2 x 2 Rostov Campeonato Russo 3 de dezembro de 2021

Próximas partidas