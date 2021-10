Onde assistir ao vivo a Botafogo x Náutico, pela Série B?

Equipes entram em campo neste sábado (18), às 16h30 (de Brasília), no Nilton Santos; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Botafogo e Náutico se enfrentam na tarde deste sábado (18), às 16h30 (de Brasília), no Nilton Santos, em duelo válido pela 24ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo x Náutico DATA Sábado, 18 de setembro de 2021 LOCAL Nilton Santos, Rio de Janeiro - RJ HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon (SP) e Gustavo Rodrigues (SP)

Quarto árbitro: Daniel Victor Costa (RJ)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Assistente VAR: Fabricio Porfirio (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Botafogo

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado, no Nilton Santos. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com quatro vitórias consecutivas, o Botafogo volta a campo mirando seguir com a boa sequência e conquistar mais três pontos na Série B.

O confronto marcará o reencontro do Alvinegro carioca com o técnico Marcelo Chamusca, demitido em julho.

“É sempre uma grande oportunidade você se confrontar com um clube com a grandeza do Botafogo. Tive a oportunidade de trabalhar lá e conheço bem a realidade. A base da equipe deles trabalhou comigo. É um time forte, com um caráter grande e jogadores comprometidos. O Botafogo vive um grande momento, com um time encaixado. Precisamos fazer um jogo concentrado. Evoluímos em alguns aspectos, mas precisamos de uma boa sequência de resultados”, afirmou o treinador.

Com 35 pontos e vindo de dois empates e uma derrota, o Náutico busca voltar a vencer.

Rhaldney, suspenso, está fora, assim como Caio Dantas e Kieza, lesionados.

Provável escalação do Botafogo: Diego Loureiro, Daniel Borges, Kanu, Cali, Jonathan Silva, Luís Oyama, Barreto, Chay, Marco Antônio, Warley e Rafael Navarro.

Provável escalação do Náutico: Alex Alves, Hereda, Camnutanga, Rafael Ribeiro, Bryan, Rhaldney, Djavan, Jean Carlos, Paiva, Giovanny e Álvaro.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Remo 0 x 1 Botafogo Série B 4 de setembro de 2021 Botafogo 4 x 0 Londrina Série B 11 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CSA x Botafogo Série B 23 de setembro de 2021 19h (de Brasília) Botafogo x Sampaio Corrêa Série B 26 de setembro de 2021 18h15 (de Brasília)

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA Náutico 1 x 1 Guarani Série B 4 de setembro de 2021 Vila Nova 1 x 0 Náutico Série B 11 de setembro de 2021

Próximas partidas