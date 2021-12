Onde assistir ao vivo a Benfica x Sporting, pela Primeira Liga?

Nesta sexta-feira (3), Benfica e Sporting fazem clássico movimentado em Lisboa, às 18h15 (de Brasília), pela 13ª rodada da Primeira Liga. A partida terá transmissão ao vivo da Fox Sports, na tv fechada, e do Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Benfica x Sporting DATA Sexta-feira, 3 de dezembro de 2021 LOCAL Estádio da Luz, Lisboa - POR HORÁRIO 18h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O jogo será transmitido pela Fox Sports, na tv fechada, e pelo Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Diante de sua torcida, o Benfica vai em busca de uma vitória no clássico sabendo da possibilidade de assumir a liderança do campeonato.

Os Encarnados não terão Rodrigo Pinho, Lucas Veríssimo, Diogo gonçalves e Nemanja Radonjic, lesionados.

No entanto, o técnico Jorge Jesus deve manter o esquema 3-4-4, com o brasileiro Everton Cebolinha entre os titulares.

Do outro lado, o Sporting, com um ponto a mais do que o rival, também quer o triunfo para tentar ser o novo líder da Primeira Liga.

João Palhinha, Jovane Cabral, Ruben Vinagre e Sebastian Coates são desfalques certos.

Matheus Reis e Pedro Porro devem retornar ao time titular. Já o artilheiro Pedro Gonçalves, com 11 gols em 15 jogos na temporada, está confirmado.

Provável escalação do Benfica: Vlachodimos; Morato, Otamendi, Vertonghen; Gilberto, Weigl, Mario, Grimaldo; Rafa, Nunez, Everton.

Provável escalação do Sporting: Adan; Inacio, Neto, Feddal; Porro, Nunes, Braganca, Reis; Goncalves, Paulinho, Sarabia.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BENFICA

JOGO CAMPEONATO DATA B-SAD 0 x 7 Benfica Primeira Liga 27 de novembro de 2021 Barcelona 0 x 0 Benfica Champions League 23 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Benfica x Dínamo Champions League 8 de dezembro de 2021 17h (de Brasília) Famalicão x Benfica Primeira Liga 12 de dezembro de 2021 15h (de Brasília)

SPORTING

JOGO CAMPEONATO DATA Sporting 2 x 0 Tondela Primeira Liga 28 de novembro de 2021 Sporting 3 x 1 Borussia Champions League 24 de novembro de 2021

Próximas partidas