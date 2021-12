Onde assistir ao vivo a Benfica x Dínamo de Kiev, pela Champions League?

Em busca da classificação às oitavas de final, o Benfica enfrenta o Dínamo de Kiev na tarde desta quarta-feira (8), às 17h (de Brasília), no Estádio da Luz, pela última rodada da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do Space, na tv fechada, e do HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Benfica x Dinamo de Kiev DATA Quarta-feira, 8 de dezembro de 2021 LOCAL Estádio da Luz - Lisboa, POR HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Space, na tv fechada, e a HBO Max, na plataforma de streaming, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira, às 17h (de Brasília). Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na luta pela classificação às oitavas de final da UCL, o Benfica, com dois pontos a menos que o Barcelona, entra em campo precisando não apenas da vitória, como também torcer contra os catalães para avançar.

O técnico Jorge Jesus, alvo do Flamengo e pressionado por um resultado positivo após a derrota para o Sporting por 3 a 1 na última rodada do Campeonato Português, não terá Lucas Verissimo, Diogo Gonçalves, Rodrigo Pinho e Radonjic, lesionados.

Já o Dínamo de Kiev, com apenas um ponto e na lanterna do grupo, cumpre apenas tabela.

Artem Besedin, Vladyslav e Ibrahim Kargbo, lesionados, seguem fora.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Benfica: Vlachodimos; Morato, Otamendi, Vertonghen; Almeida, Weigl, Mario, Grimaldo; Silva, Yaremchuk, Nunez.

Provável escalação do Dínamo de Kiev: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Shabanov, Mykolenko; Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Garmash, Verbic; Kulach.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BENFICA

JOGO CAMPEONATO DATA Benfica 1 x 3 Sporting Campeonato Português 3 de dezembro de 2021 B-SAD 0 x 7 Benfica Campeonato Português 27 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Famalicão x Benfica Campeonato Português 12 de dezembro de 2021 15h (de Brasília) Benfica x Sporting da Covilhã Taça da Liga 15 de dezembro de 2021 16h (de Brasília)

DÍNAMO DE KIEV

JOGO CAMPEONATO DATA FC Mynai 0 x 2 Dínamo Campeonato Ucraniano 27 de novembro de 2021 Veres Rivne 0 x 3 Dínamo de Kiev Campeonato Ucraniano 4 de dezembro de 2021

Próximas partidas