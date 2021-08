Onde assistir ao vivo a Bahia x Atlético-MG, pelas oitavas de final da Copa do Brasil?

Equipes entram em campo nesta quarta (4), às 21h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Bahia e Atlético-MG se enfrentam na noite desta quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), na Jóia da Princesa, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Como venceu o primeiro jogo por 2 a 0, o Galo pode até perder por um gol de diferença que garante a classificação às quartas. A partida terá transmissão ao vivo na Globo, na TV aberta, e no SporTV 3 e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bahia x Atlético-MG DATA Quarta-feira, 4 de agosto de 2021 LOCAL Jóia da Princesa - Feira de Santana, BA HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

Quarto árbitro: Salim Fende (SP)

VAR: José Claudio Rocha (SP)

Assistente VAR: Herman Brumel (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Galo busca a classificação na Copa do Brasil / Foto: Getty Images

A Globo, na TV aberta, o SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de vencer no Mineirão por 2 a 0, o Atlético-MG entra em campo podendo perder por um gol de diferença que avança às quartas de final da Copa do Brasil e embolsa R$3,45 milhões.

Para o confronto decisivo, o técnico Cuca não poderá contar com Hulk, com conjuntivite, e Zaracho, com lesão muscular na região adutora da coxa esquerda.

Do outro lado, o Bahia precisa vencer por três gols de diferença para avançar. Se vencer por dois gols, leva a disputa para os pênaltis.

Com dores na coxa, o volante Jonas será desfalque nesta quarta.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Dodô; Allan, Tchê Tchê, Nacho e Eduardo Vargas (Hyoran); Savarino e Eduardo Sasha.

Provável escalação do Bahia: Matheus Teixeira; Nino Paraíba, Conti, Ligger e Juninho Capixaba; Edson, Patrick de Lucca e Thonny Anderson; Rossi, Rodriguinho e Gilberto.​

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 2 x 0 Bahia Copa do Brasil 28 de julho de 2021 Atlético-MG 2 x 0 Athletico-PR Brasileirão 1 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Juventude x Atlético-MG Brasileirão 8 de agosto de 2021 16h (de Brasília) River Plate x Atlético-MG Copa Libertadores 11 de agosto de 2021 21h30 (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 2 x 0 Bahia Copa do Brasil 28 de julho de 2021 Bahia 0 x 1 Sport Brasileirão 1 de agosto de 2021

Próximas partidas