Oitavas de final da Copa do Brasil 2021: classificados, datas, sorteio e mais

Os classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil já começaram a sair. Veja os detalhes desta etapa do torneio

Já começam a pipocar os primeiros classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil 2021. Com várias camisas pesadas, grandes jogadores e algumas zebras ainda vivas, tudo indica que teremos oito ótimos confrontos na reta final do torneio.

O primeiro dos 16 classificados foi o Santos, com duas vitórias sobre o Cianorte na terceira fase do torneio. Já o segundo foi o São Paulo, que após derrota por 3 a 2 frente o 4 de Julho aplicou, no Morumbi, contundentes 9 a 1. Agora, as equipes esperam pelo sorteio da nova fase da competição: não existe um chaveamento já decidido e a CBF vai sortear novos confrontos para as oitavas.

Vale lembrar, também, que cada um dos 16 times restantes receberá R$ 2,7 milhões de premiação pela classificação. Em um momento de crise, um dinheiro para fechar melhor o mês.

Confira abaixo os duelos, como os times se classificaram, datas e tudo o que você precisa saber sobre as oitavas de final da Copa do Brasil.

Quais são os times classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil 2021?

Confira os times já classificados:

Santos (eliminou o Cianorte com placar agregado de 3 x 0)

(eliminou o Cianorte com placar agregado de 3 x 0) São Paulo (elliminou o 4 de julho com placar agregado de 11 a 4)

Quem ainda pode se classificar:

Bahia ou Vila Nova-GO (jogo de ida, dia 01/06, Vila Nova-GO 0 x 1 Bahia)



Palmeiras ou CRB (jogo de ida, dia 03/06, CRB 0x1 Palmeiras)

Red Bull Bragantino ou Fluminense (jogo de ida, dia 02/06, Fluminense 2x0 Red Bull Bragantino)



Ceará ou Fortaleza (jogo de ida, dia 02/06, Fortaleza 1 x 1 Ceará)



Brasiliense ou Grêmio (jogo de ida, dia 02/06, Grêmio 2 x 0 Brasiliense)



Criciúma ou América-MG (jogo de ida, dia 02/06, América-MG 0x0 Criciúma)



Athletico-PR ou Avaí (jogo de ida, dia 03/06, Avaí 1x1 Athletico-PR)



Atlético-MG ou Remo (jogo de ida, dia 02/06, Remo 0 x 2 Atlético-MG)



Atlético-GO ou Corinthians (jogo de ida, dia 02/06, Corinthians 0x2 Atlético-GO)



Internacional ou Vitória (jogo de ida, dia 03/06, Vitória 0x1 Internacional)



Juazeirense ou Cruzeiro (jogo de ida, dia 03/06, Cruzeiro 1x0 Juazeirense)



ABC-RN ou Chapecoense (jogo de ida, dia 02/06, Chapecoense 3 x 1 ABC)



Flamengo ou Coritiba (jogo de ida, dia 10/06)



Vasco da Gama ou Boavista-RJ (jogo de ida, dia 01/06, Boavista-RJ 0 x 1 Vasco)

Quando começa e quando termina as oitavas de final da Copa do Brasil 2021?

Os jogos de ida acontecem nos dias 28, 29 e 30 de junho. Já os duelos de volta ocorrem nos dias 4, 5 e 6 de agosto.

Como os times chegaram às oitavas de final da Copa do Brasil 2021?

O Santos, primeiro classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil, entrou direto na terceira fase da competição, já que jogou a Copa Libertadores 2021. O time até chegou a sofrer, mas bateu o Cianorte, da Série D, nos dois jogos, por um placar agregado de 3 a 0. Kaio Jorge, Marinho e Marcos Guilherme fizeram os gols do Peixe.

Quando é o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil 2021?

A CBF fará o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil 2021 em sua sede, no Rio de Janeiro. Não existirão potes: todos podem se enfrentar, diferentemente do que aconteceu na terceira fase, quando os times eram divididos em dois grupos.

