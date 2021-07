Quando é o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 2021?

A definição dos confrontos das quartas de final deve determinar o chaveamento até a final; as partidas acontecem entre agosto e o começo de setembro

A Copa do Brasil está se aproximando dos confrontos de volta das oitavas de final . Ao todo, 16 times se classificaram para essa fase, após isso apenas oito times avançam para as quartas final brigando pelo tão sonhando título da copa - e o prêmio bastante desejado em dinheiro que é pago ao campeão.

Conhecida como o torneio mais democrático do país, a Copa do Brasil reúne times de todos os lugares e de todas as divisões nacionais, que vão em busca de um só objetivo: conquistar o título da competição. Para isso, as equipes disputam partidas em mata-mata desde o início até o final. Nesta edição, os clubes que disputam a Libertadores entraram na tarceira fase da competição e, não nas oitavas como era de costume.

Os times classificados para as quartas, além de receber 3,45 milhões de reais por passar de fase, conheceram os seus adversários por meio de um sorteio realizado pela CBF. A Goal mostra tudo que você precisa saber sobre o sorteio.

Quando é o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil?

( Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

As torcidas dos oito times classificados para as quartas de final da Copa do Brasil saberão seus adversários no dia seguinte das partidas de volta das oitavas, na sexta-feira, dia 6 de agosto, às 15h (de Brasília). O evento terá transmissão ao vivo na CBF TV, no site da organização, nas redes sociais e no YouTube.

Como funciona o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil?

( Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Diferentemente do que aconteceu nas primeiras fases, o sorteio da Copa do Brasil não terá a divisão de potes. Todas as oito equipes serão representadas por bolinhas colocadas em um só pote e, uma a uma, retiradas, definindo os confrontos das quartas de final.

Antes, para a definição dos confrontos da terceira fase, as equipes foram divididas em Pote A e Pote B, de acordo com a posição no ranking da CBF.

Sem nenhum tipo de direcionamento agora, as equipes podem ser sorteadas para enfrentar qualquer adversário nesta fase. Este sorteio também irá determinar o chaveamento até as finais, marcada para os dias 20 e 27 de outubro.

Quando serão os jogos das quartas de final da Copa do Brasil?

( Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net)

O calendário da CBF prevê que os jogos de ida e volta das quartas de final da Copa do Brasil sejam realizados entre o final de agosto e o começo de setembro. Se isso se confirmar, a divisão deverá ser a seguinte:

Jogos de ida: 24, 25 e 26 de agosto

24, 25 e 26 de agosto Jogos de volta: 31 (de agosto), 1 e 2 de setembro

Quais são os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil?

( Foto: Ivan Storti/Santos FC)

Os 16 classificados às oitavas de final ainda disputam oito vagas para as quartas de final: