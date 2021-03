Onde assistir a Real Madrid x Real Sociedad, pelo Campeonato Espanhol?

Duelo acontece nesta segunda (01), às 17h (de Brasília), pela 25ª rodada de La Liga; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Real Madrid recebe a Real Sociedad nesta segunda-feira (01), no Estádio Alfredo Di Stéfano, a partir das 17h (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo no Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, o torcedor acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Real Madrid x Real Sociedad DATA Segunda-feira, 01 de março de 2021 LOCAL Estádio Alfredo Di Stéfano - Madrid, ESP HORÁRIO 17h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: José Gil Manzano

Assistentes: Angel Nevado Rodríguez e Javier Martínez Nicolás

Quarto árbitro: Juan Manuel Ruiz Aguilera

VAR: Juan Martínez Munuera

Assistentes VAR: Diego Barbero Sevilla

ONDE VAI PASSAR?



Real tenta colar no Atlético de Madrid, líder do Espanhol / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na Fox Sports, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor também segue o minuto a minuto em tempo real.

Qual é o número do canal da Fox Sports?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 73

CLARO/NET TV HD: 573

VIVO TV HD: 573

TELECOM: 206

BRISANET: 34

Por satélite:

SKY: 194

SKY HD: 594

CLARO TV: 73

CLARO TV HD: 573

VIVO TV: 465

VIVO TV HD: 876

OI TV HD: 163

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

REAL MADRID

O Real Madrid segue buscando alcançar o rival Atlético na liderança de La Liga e, para isso, precisa garantir mais uma vitória dentro de casa. Para o duelo desta segunda, o técnico Zinedine Zidane não poderá contar com Sergio Ramos, Hazard e Carvajal, lesionados. Desta forma, Lucas Vazquez deve ser mantido na lateral-direita e Vini Jr. no ataque.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Vazquez, Nacho, Varane e Mendy; Modric, Casemiro e Kroos; Asensio, Isco e Vinícius Júnior.

REAL SOCIEDAD

Do outro lado, a Real Sociedad busca entrar no G-4 do Campeonato Espanhol para garantir uma vaga na próxima Liga dos Campeões, mas a missão desta segunda não será das mais fáceis. Além do poderoso adversário, o clube de San Sebastián tem uma lista importante de desfalques: Sangalli, Moya, Zaldua e Elustondo, todos machucados, e Mikel Merino, suspenso.

Provável escalação da Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand e Monreal; David Silva, Illarramendi e Guridi; Portu, Isak e Oyarzabal.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Real Valladolid 0 x 1 Real Madrid La Liga 20 de fevereiro de 2021 Atalanta 0 x 1 Real Madrid Champions League 24 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético de Madrid x Real Madrid La Liga 7 de março de 2021 12h15 (de Brasília) Real Madrid x Elche La Liga 13 de março de 2021 12h15 (de Brasília)

REAL SOCIEDAD

JOGO CAMPEONATO DATA Real Sociedad 4 x 0 Alavés La Liga 21 de fevereiro de 2021 Manchester United 0 x 0 Real Sociedad Europa League 25 de fevereiro de 2021

Próximas partidas