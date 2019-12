Onde assistir a Manchester City x Manchester United, pela Premier League?

Clássico de Manchester será disputado neste sábado (7), às 14h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Clássico inglês na área! e entram em campo neste sábado (7), às 14h30 (de Brasília), pela 16ª rodada da Premier League. O duelo terá transmissão ao vivo da Espn , na TV fechada. Você também pode acompanhar tudo ao vivo na Goal, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester City x Manchester United DATA Sábado, 7 de dezembro de 2019 LOCAL Etihad Stadium - Manchester, ING HORÁRIO 14h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Citizens visam reduzir a diferença para o na Premier League / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão exclusiva da ESPN Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÃO E MAIS

MANCHESTER CITY

Ocupando a terceira posição do Campeonato Inglês, com 32 pontos e a 11 do líder Liverpool, o técnico Pep Guardiola afirmou após a goleada sobre o por 4 a 1 que "seria uma loucura pensar em título".

"Pela distância que temos contra o Liverpool, seria um pouco de loucura pensar no título, honestamente. Temos que pensar no clássico, irmos jogo a jogo, porque não há apenas a Premier League. Há outras competições, como a , a Carabao [Cup] e a . O importante é termos esse ritmo para nossos próximos jogos", analisou o treinador catalão.

A equipe segue sem poder contar com o atacante Sergio Aguero, lesionado, além de Laporte, Zinchenko e Sane.

MANCHESTER UNITED

Ederson; Walker, Stones, Fernandinho, Mendy; De Bruyne, Rodrigo, David Silva; Bernardo Silva, Gabriel Jesus e Sterling

Vindo de vitória importante sobre o Tottenham na última rodada, o United voltou a reecontrar o caminho da vitória após três jogos e deseja mais um triunfo na casa do rival.

Para o clássico, o técnico Ole Gunnar Solskjaer conta com uma lista extensa de desfalques. Bailly, Dalot, Rojo, Matic, Pogba e Martial, seguem fora.

Atualmente, o Man. United aparece na sexta posição, com 21 pontos conquistados.

Provável escalação do United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Young; McTominay, Fred; James, Lingard, Rashford; Greenwood

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Em 178 confrontos entre as equipes, o Manchester United possui uma boa vantagem sobre o seu rival. Foram 73 vitórias, contra 53 do City, além de 52 empates. ANO JOGO COMPETIÇÃO 2019 Manchester United 0 x 2 Manchester City Premier League 2018 Manchester City 3 x 1 Manchester United Premier League 2018 Manchester City 2 x 3 Manchester United Premier League 2017 Manchester United 1 x 2 Manchester City Premier League 2017 Manchester City 0 x 0 Manchester United Premier League

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 2 Manchester City Premier League 30 de novembro 1 x 4 Manchester City Premier League 3 de dezembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Dínamo x Manchester City 11 de dezembro 14h55 (de Brasília) x Manchester City Premier League 15 de dezembro 14h30 (de Brasília)

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester United 2 x 2 Premier League 1 de dezembro Manchester United 2 x 1 Premier League 4 de dezembro

Próximas partidas