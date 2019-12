O City ainda alcança o Liverpool na Premier? "Seria loucura pensar em título", diz Guardiola

Time do treinador catalão vem em sequência instável, mas goleou o Burnley na última rodada e se prepara para o clássico da cidade contra o Man United

O , de Pep Guardiola, atravessa um momento de instabilidade. Com apenas duas vitórias nos últimos seis jogos, por todas as competições, o rico clube vê o se distanciar na liderança da Premier League. O City goleou o Burnley na última terça-feira (03), por 4 a 1. Mas uma vitória dos Reds no Merseyside Derby, contra o , pode fazer a diferença entre os dois clubes subir para 11 pontos.

De acordo com Guardiola, é "loucura" pensar em título do , que protagonizou uma arrancada histórica na última temporada e foi campeão por apenas um ponto de diferença, exatamente sobre o Liverpool.

"Pela distância que temos contra o Liverpool, seria um pouco de loucura pensar no título, honestamente. Temos que pensar no clássico, irmos jogo a jogo, porque não há apenas a Premier League. Há outras competições, como a , a Carabao [Cup] e a . O importante é termos esse ritmo para nossos próximos jogos", falou Guardiola.

O City deverá torcer para o improvável no Merseyside Derby, que é o clássico da cidade entre Liverpool e , que acontece nessa quarta-feira (04), às 17h15 (de Brasília), no Anfield. Caso o Everton ganhe, fato que não acontece desde 2010.

Já o próximo compromisso do Manchester City é contra o rival da cidade, . O time conduzido por Ole Gunnar Solskjaer faz uma temporada decepcionante e está há três partidas sem vencer. O duelo acontece no sábado (07), às 14h30 (de Brasília), no Etihad Stadium.