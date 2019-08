Onde assistir a Flamengo x Internacional, pelas quartas de final da Copa Libertadores

Equipes entram em campo nesta quarta (21) pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e entram em campo nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. A volta está marcada para acontecer no dia 28, no Beira-Rio. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo para todo o , e do canal Sportv, na tv fechada.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Internacional DATA Quarta-feira, 21 de agosto LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 21h30 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto:Alexandre Vidal / Flamengo

O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo para todo o Brasil e do Sportv . Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLAMENGO

Após golear o por 4 a 1 na última rodada do Brasileirão, o Flamengo volta suas atenções para a Libertadores, com uma grande preocupação para os torcedores rubro-negros.

Gabigol, principal artilheiro da equipe no ano, não foi relacionado e está fora do confronto. Com dores na coxa direita, o jogador foi preservado nos treinamentos durante a semana e não entrará em campo nesta quarta. No entanto, Rodrigo Caio e Vitinho voltam de lesão.

O classificado encara na semifinal quem passar entre e . Nas oitavas, o Flamengo eliminou o Emelec.

Provável escalação: Diego Alves; Rafinha, Thuler (Rodrigo Caio), Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Cuéllar, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Berrío (Éverton Ribeiro)

INTERNACIONAL

Do outro lado, o Inter está em uma sequência de três jogos de invencibilidade. No sábado (17), derrotou o Fortaleza por 1 a 0, antes de empatar sem gols com o .

Após ter eliminado o Nacional, do , o entra em campo visando defender sua invencibilidade na Libertadores. No entanto, o técnico Odair Hellmann conta com algums dúvidas para o confronto.

Com lesão muscular na coxa direita, Edenílson aindão tem presença garantida, além de Rodrigo Lindoso, que segue com dores no tornozelo.

"Sabemos a importância e o momento que vive o Edenilson. Mas as também temos outros jogadores que estão fazendo um grande trabalho, ficou demonstrado contra o (vitória com reservas). Nós trabalhamos desde o começo do ano, o time está forte. Sabemos nossas virtudes, defeitos e como disputar esse tipo de jogo", disse o zagueiro Cuesta.

Apesar dos problemas, o técnico poderá contar com a ótima fase de Paolo Guerrero, que reencontrará o seu ex-clube. Em 19 jogos disputados com a camisa do clube gaúcho, o peruano marcou 11 gols.

Provável escalação: Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso (Rithely), Patrick, Nonato (Edenílson), D'Alessandro e Rafael Sobis (Nico López); Paolo Guerrero.​

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

O Internacional registra os melhores números quando enfrenta o Flamengo. Enquanto os cariocas venceram apenas duas vezes nos últimos cinco jogos (em maio de 2018 e junho de 2016), o Colorado venceu três vezes, sendo os dois últimos confrontos entre as equipes com triunfo da equipe gaúcha.

DATA JOGO COMPETIÇÃO 01/05/2019 Internacional 2 x 1 Flamengo Brasileirão 05/09/2018 Internacional 2 x 1 Flamengo Brasileirão 06/05/2018 Flamengo 2 x 0 Internacional Brasileirão 16/10/2016 Internacional 2 x 1 Flamengo Brasileirão 29/06/2016 Flamengo 1 x 0 Internacional Brasileirão

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 3 x 1 Grêmio Brasileirão 10 de agosto Vasco 1 x 4 Flamengo Brasileirão 17 de agosto

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x Flamengo Brasileirão 25 de agosto 19h (de Brasília) Internacional x Flamengo Libertadores 28 de agosto 21h30 (de Brasília)

INTERNACIONAL

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 0 x 0 Corinthians Brasileirão 11 de agosto Fortaleza 0 x 1 Internacional Brasileirão 17 de agosto

Próximas partidas