Flamengo estava preparado para os pênaltis, explica Jesus

O treinador relembrou da eliminação para o Athletico, na Copa do Brasil, para falar do triunfo na Libertadores

O tempo para treinar e trabalhar as cobranças de pênaltis fez a diferença, segundo o técnico Jorge Jesus, para o avançar para as quartas de final da Libertadores da América. O igualou o placar de 2 a 0 na ida, e nas batidas alternadas desta vez levou a melhor.

O temor, afinal de contas, existia depois da recente eliminação para o , nas quartas de final da Copa do – uma queda marcada por críticas aos chutes de Diego, Vitinho e Ribeiro.

Perguntado sobre as penalidades, Jorge Jesus disse que, no duelo contra o Athletico, lhe atrapalhou o fato de não conhecer ainda bem os seus batedores: “Uma coisa é mudar o pneu do carro eu andamento. Foi o que fiz”, disse, citando a eliminação na .

“Agora preparamos a equipe muito bem, estava preparada. Pênaltis não é sorte, é trabalho”, completou.

O Flamengo enfrenta o nas quartas de final da Libertadores.