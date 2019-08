Inter vence fora de casa no Brasileirão após quase um ano

A equipe gaúcha enfrentou o Fortaleza com time reserva, e acabou com um tabu incômodo

Acabou a espera, e como demorou! O bateu o por 2 a 0, dentro do Castelão, e 360 dias depois voltou a vencer um jogo fora de cada no Campeonato Brasileiro.

Odair Hellmann escalou um time de reservas, já pensando no jogo de ida das quartas de final da Libertadores, nesta quarta-feira (21), contra o . Na esperança de iniciar a era Zé Ricardo, que assumiu o comando dos cearenses no lugar de Rogério Ceni, o Fortaleza fez um primeiro tempo melhor – em jogo que teve atraso por causa de um enxame de abelhas em uma das bandeirinhas de escanteio.

💬 Fala, Wellington Silva! Goleador da noite comenta a vitória colorada no Castelão! #VamoInter 🇦🇹 pic.twitter.com/WEKJcjIKun — Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 17, 2019

Os gaúchos, contudo, melhoraram no segundo tempo e fizeram o gol da vitória com Wellington Silva, aos 66’. Foi o único da partida, também por culpa do goleiro Danilo Fernandes, que teve boa atuação.

Foi o primeiro triunfo fora de casa do Inter neste Brasileirão. O resultado deixa o na sexta posição, com 24 pontos. Já o Tricolor segue com 17, em 12º.