Onde assistir a Flamengo x Bahia, pelo Brasileirão Série A 2019

Rubro-Negro volta a campo neste domingo (10), às 18h (de Brasília), no Maracanã; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e entram em campo neste domingo (10), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere para todo o , na TV fechada. Aqui, na Goal , o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Bahia DATA Domingo - 10 de novembro LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida do Fla quer a 23ª vitória seguida na temporada / Foto: Divulgação Flamengo

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLAMENGO

Vindo de vitória sobre o na última rodada, o Flamengo entra em campo visando mais um triunfo para se aproximar cada vez mais do título.

O técnico Jorge Jesus não poderá comandar a equipe no banco de reservas, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.Seu auxiliar, João de Deus, é quem vai estar à beira dos gramados.

Além do mais, Rafinha também está suspenso. Rodinei deve ser o seu substituto, enquanto Vitinho e Reinier disputam a vaga para o lugar de Arrascaeta, ainda lesionado.

Por outro lado, Filipe Luís, recuperado de um problema físico, pode aparecer em campo.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves, Rodinei, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Ribeiro e Vitinho (Reinier); Bruno henrique e Gabigol

BAHIA

Sem vencer há cinco jogos, o Bahia entra em campo pressionado e terá pela frente o líder Flamengo, que não perde há 22 jogos. Porém, o volante Flávio afastou qualquer sentimento medo da equipe.

"Não tenho medo de ninguém. Não tenho medo do Flamengo e nem do . Respeito. Se tivesse medo, tenho dois amarelos tomava o terceiro contra a e estava fora. Mas de forma alguma faria isso", disse.

"A gente respeitou o Flamengo da melhor maneira possível no primeiro turno. Mesmo quando estava 3 a 0, não fizemos graça ou tocamos de lado. Não será diferente agora. Temos nossas convicções, sabemos que podemos enfrentar o Flamengo de igual para igual", completou.

A única preocupação é Elton que ainda é dúvida. Mas Fernandão poderá contar com Gilberto no ataque.

Provável escalação do Bahia: Friedrich; Paraíba, Juninho, Fonseca, Moisés; Gregore, Shaylon, Antonio; Artur, Fernandão, Elber