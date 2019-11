Arrascaeta fica fora de lista de convocados do Uruguai

O meio-campista do Flamengo, lesionado, não foi chamado pelo técnico Oscar Tabárez para amistosos contra Hungria e Argentina

Boa notícia pro torcedor do Fla! O uruguaio Giorgian de Arrascaeta ficou de fora da lista de convocação para amistosos que seriam disputados nos próximos dias 15 e 18 de novembro, e não deve desfalcar o em partidas do Brasileirão diante de e .

Arrascaeta sentiu um desconforto no tornozelo antes do clássico diante do Botafogo e foi cortado da partida, mas não deve preocupar para outros jogos, ainda mais sabendo da competência do departamento médico do Flamengo, exaltadíssimo após a vitória por 5 a 0 na semi-final contra o Grêmio.

Naquela partida, Rafinha e o próprio Arrascaeta se recuperaram em tempo recorde, e foram a campo pelo Fla. Desta vez, a lesão do uruguaio não preocupa. Então, a notícia do corte de Arrascaeta é mais uma notícia boa para o torcedor do Flamengo, hoje muito acostumado com isso.

Mas, não foi só o Flamengo que ganhou um "reforço". Nicolás de la Cruz, titular do , também foi cortado e não deve desfalcar a equipe argentina em nenhuma competição.