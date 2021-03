Olimpíadas: quais países já conquistaram a medalha de ouro no futebol?

Brasil demorou mas finalmente conquistou seu primeiro ouro no futebol em 2016 com Neymar; confira a lista completa de campeões dos Jogos Olímpicos

Ganhar uma medalha de ouro nas Olimpíadas é o ponto alto na carreira de praticamente qualquer atleta. É verdade que no futebol a Copa do Mundo tem mais importância, mas isso não diminui o tamanho do feito de subir no lugar mais alto do pódio Olímpico. Mas afinal, quais países já foram campeões dos Jogos Olímpicos no futebol?

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

No masculino, o Brasil, pentacampeão mundial, demorou para conquistar sua medalha de ouro, mas ela finalmente veio com Neymar e cia. em 2016, justamente no Rio de Janeiro. E para tornar a conquista ainda mais especial, o adversário na final foi a Alemanha, apenas dois anos após o fatídico 7 a 1.

Cabe destacar que, entre os homens, o futebol na Olimpíada funciona como uma competição sub-23, e as seleções têm permissão de levar apenas três jogadores fora do limite de idade. Por isso a Copa do Mundo é muito mais valorizada, algo que fez o Brasil não dar muita atenção para a competição em muitas ocasiões.

Porém, à medida que o tempo foi passando e a medalha não vinha, o título também passou a ser bastante cobrado, principalmente após algumas eliminações, como nos Jogos de 1996, diante da Nigéria, que terminaria no lugar mais alto do pódio naquele ano.

E enquanto o ouro não vinha no masculino, as meninas da seleção, lideradas por Marta e Cristiane, chegaram em duas finais consecutivas, mas caíram em ambas diante da poderosa seleção dos Estados Unidos, que domina o futebol femino e é a maior campeã da competição, com quatro conquistas em seis edições. Já entre os homens, Grã-Bretanha e Hungria são os maiores vencedores, com três títulos cada.

Contudo, cabe destacar que o futebol é modalidade olímpica desde 1900 no masculino, mas apenas desde 1996 entre as mulheres, o que mostra ainda mais o domínio dos Estados Unidos no feminino.

Os Jogos Olímpicos de Tóquio estão chegando, mas enquanto a competição não começa, confira a lista completa de todas as seleções que já conquistaram a medalha de ouro e estão eternamente no Olimpo do esporte mundial.

Clique aqui e saiba tudo sobre o futebol nas Olimpíadas de 2020, que acontecem apenas neste ano por conta da pandemia da Covid-19.

Futebol masculino

Paris 1900: Grã-Bretanha

St. Louis 1904: Canadá

Londres 1908: Grã-Bretanha

Estocolmo 1912: Grã-Bretanha

Antuérpia 1920: Bélgica

Paris 1924: Uruguai

Amsterdã 1928: Uruguai

Berlim 1936: Itália

Londres 1948: Suécia

Helsinque 1952: Hungria

Melbourne 1956: União Soviética

Roma 1960: Iugoslávia

Tóquio 1964: Hungria

Cidade do México 1968: Hungria

Munique 1972: Polônia

Montreal 1976: Alemanha Oriental

Moscou 1980: Checoslováquia

Los Angeles 1984: França

Seul 1988: União Soviética

Barcelona 1992: Espanha

Atlanta 1996: Nigéria

Sydney 2000: Camarões

Atenas 2004: Argentina

Pequim 2008: Argentina

Londres 2012: México

Rio de Janeiro 2016: Brasil

Futebol feminino