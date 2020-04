Quando a Nigéria de Kanu matou o sonho do ouro olímpico de Brasil e Argentina

Lideradas por Nwankwo Kanu e Jay-Jay Okocha, as "Super Águias" venceram as Olimpíadas de 1996, em Atlanta

O torneio olímpico de futebol em 1996 foi recheado de estrelas que se tornariam grandes jogadores como Ronaldo, Raul e Hernan Crespo. Mas nem , nem e tampouco a foram capazes e superar a , que trilhou o seu caminho para ser o primeiro país africano a conquistar o ouro olímpico.

Aquela geração das "Super Águias" ficou conhecida como "Dream Team" (time dos sonhos, em português) e foi capaz de unir todo o continente africano para torcer pelo país, que desafiou e venceu todas as apostas e expectativas.

A preparação da Nigéria para aquele torneio foi longe do ideal. O treinador holandês Jo Bonfrere se demitiu por cinco semanas por questões de pagamento e só voltou, segundo ele mesmo, porque acreditava nos jogadores daquela seleção.

O campeonato, porém, começou muito bom para os nigerianos; vitória por 1 a 0 com gol de Nwankwo Kanu, que posteriormente viria a ser um grande nome no . Na sequência, vitória por 2 a 0 contra o e, por fim, fechou a fase de grupos perdendo para o Brasil por 1 a 0, gol de Ronaldo.

Mesmo com a derrota, a Nigéria se classificou em primeiro e o Brasil em segundo. Além de Ronaldo, aquela seleção tinha outros grandes nomes como Rivaldo, Roberto Carlos e Dida. Todos foram campeões da Copa do Mundo de 2002.

Nas quartas de final, a vitória por 2 a 0 contra o , com gols de Jay-Jay Okocha e do ex- Celestine Babayaro, continuou dando sequência a uma campanha surpreendente já naquele estágio da competição.

A grande esperança de uma boa campanha do continente africano naquele torneio era . Mas o país perdeu nas quartas de final para o Brasil por 4 a 2, com dois gols de Ronaldo. Então, um novo reencontro entre brasileiros e nigerianos foi confirmado na semifinal.

Diante de mais de 80 mil pessoas em Atlanta, o Brasil vencia por 3 a 1 faltando 20 minutos para o fim do jogo. A classificação brasileira rumo à final parecia certa. Porém, o gol de Victor Ikpeba aos 33 minutos do segundo tempo recolocou a Nigéria no jogo. Já nos acréscimos, Kanu fez o gol que levou o jogo para a prorrogação.

Naquela época, a regra do Gol de Ouro ainda valia e Kanu, com apenas quatro minutos do tempo extra, novamente marcou para a felicidade de todos os nigerianos. "Isso é tudo para a Nigéria", afirmou Okocha após aquela vitória. "Para as pessoas do meu país, talvez seja o dia mais feliz das suas vidas".

Em entrevista recente à Goal, antes de um amistoso entre Brasil e Nigéria, Kanu afirmou que a vitória nigeriana em 1996 ainda deixava os brasileiros "muito magoados".

Na final, mais um grande adversário sul-americano: a Argentina. O time de Hernan Crespo, Diego Simeone, Roberto Ayala e Ariel Ortega já havia eliminado Espanha e em rodadas anteriores e era o favorito para a medalha de ouro na decisão.

Em duas oportunidades na partida, a seleção argentina ficou à frente do placar e obrigou os nigerianos a buscarem o empate. O jogo se encaminhava para a prorrogação até que Emmanuel Amunike conseguiu um gol improvável no último minuto do tempo regulamentar.

Festa nigeriana nos diante de 86 mil pessoas no Sanford Stadium. Okocha, ainda na festa do título no gramado, foi perguntado se em algum momento a Nigéria havia pensado em jogar a toalha. "Oh, não, não, não. Nós nunca desistimos. Nós somos africanos".

Desde então, a seleção sub-23 da Nigéria é encarada como uma das mais fortes em torneios olímpicos. E embora não tenha vencido o campeonato olímpico de novo, conseguiu a medalha de prata em 2008, em Pequim, e a medalha de bronze em 2016, no Rio de Janeiro.

Infelizmente, Kanu não tem mais a medalha de ouro da histórica conquista. No início do ano passado, ele teve seus pertences roubados em um hotel em Lagos, capital da Nigéria.