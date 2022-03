Olimpia x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa Libertadores 2022

O Fluminense recebe o Olimpia nesta quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no estádio Defensores del Chaco, pelo jogo de volta da terceira fase da Pré-Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, da ESPN, na TV fechada, e do Star+, na plataforma de streaming. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.

JOGO Olimpia x Fluminense DATA Quarta-feira, 16 de março de 2022 LOCAL Defensores del Chaco, Assunção -PAR HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

O SBT, na TV aberta, a ESPN, na TV fechada, e o Star+, na plataforma de streaming, vão transmitir o jogo desta quarta-feira (16), no Defensores del Chaco.

Após vencer o jogo de ida por 3 a 1, no Nilton Santos, o Fluminense vai a campo nesta quarta-feira com a vantagem de poder empatar ou perder por até um gol de diferença.

Já ao Olimpia resta vencer o time brasileiro por três gols a mais para avançar diretamente à fase de grupos da Libertadores.

Caso a equipe paraguaia vença por dois gols de diferença, a decisão da vaga será nas penalidades.

Vale lembrar que a Conmebol extinguiu a regra do gol fora.

Fluminense

JOGO CAMPEONATO DATA Boavista 0 x 0 Fluminense Copa Libertadores 12 de março de 2022 Fluminense 3 x 1 Olimpia Copa Libertadores 9 de março de 2022

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo x Fluminense Carioca 21 de março de 2022 20h (de Brasília) Fluminense x Botafogo Carioca 27 de março de 2022 16h (de Brasília)

Olimpia

JOGO CAMPEONATO DATA Cerro Porteño 0 x 2 Olimpia Apertura 13 de março de 2022 Fluminense 3 x 1 Olimpia Copa Libertadores 9 de março de 2022

