Observado pelo Corinthians, Gabriel Torres desperta interesse do Cruz Azul

Time mexicano fez consultas pelo atacante de 32 anos que está emprestado ao Independiente Del Valle e pertence ao Universidad de Chile

Não é de hoje que o vem observando o atacante Gabriel Torres, do Independiente Del Valle. O jogador de 32 anos aparece como uma boa opção para o time paulista desde setembro, como informou a reportagem da Goal.

Na última quarta-feira (9), o atacante voltou a ser comentado entre os torcedores do Corinthians, isso porque o jornalista panamenho Álvaro Martínez informou, através de sua conta no Twitter, que o nome de seu compatriota "soa forte" no clube para 2021.

Mas se quiser contar com o jogador, os corinthianos precisam abrir o olho. Segundo apuração da Goal, o , do , buscou informações sobre Gabriel Torres e pode fazer uma oferta pelo atacante.

Um dos destaques do Independiente Del Valle, dirigido por Miguel Angel Ramírez, Gabriel Torres soma 19 gols em 30 jogos com a camisa do time equatoriano nesta temporada. O atleta está emprestado pelo Universidad de até dezembro deste ano e vê seu futuro cada vez mais longe do .