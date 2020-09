Artilheiro do Del Valle,"Gabigol" Torres desperta a atenção de Corinthians, Fluminense e Inter

Panamenho de 31 anos pertence ao Universidad de Chile e está emprestado ao time equatoriano até dezembro

O elenco do Independiente Del Valle embarcou rumo ao Rio de Janeiro, onde encara o , nesta quarta-feira (30), pela 5ª rodada do Grupo A da . Desfalcado de seis jogadores que testaram positivo para Covid-19, o clube ainda contará com alguns nomes importantes para o duelo como Cristian Pellerano, Moises Caicedo e Gabriel Torres - este último, que está sendo seguido de perto por clubes no como , e , apurou a reportagem da Goal.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Aos 31 anos, o Panamenho soma 15 gols nesta temporada e foi o autor do terceiro tento na goleada sobre o Flamengo, no último confronto entre as duas equipes, em Quito, pela terceira rodada da chave. O 'Gabigol equatoriano', como é chamado em tom de brincadeira por amigos no Del Valle, pertence ao Universidad de e está emprestado ao time de Miguel Ángel Ramírez até dezembro deste ano.

Mais times

No final de 2019, Torres já tinha despertado a atenção do futebol brasileiro ao balançar as redes do Corinthians duas vezes na semifinal da Copa Sul-Americana. Desde então, ele passou a ser acompanhado de perto pelo time de Itaquera. Recentemente, o Fluminense e o Internacional também buscaram informações sobre o jogador.

Jogadores do Del Valle revendo os gols da goleada sobre o Flamengo e chamando Gabriel Torres de "Gabigol"

Decisivo pelo Del Valle

No bom time do Del Valle, Gabriel Torres vem se destacando por aparecer em momentos chaves dos jogos. Sérgio Besantes, repórter da La Rádio Redonda, do , elogia o faro decisivo do jogador e a boa técnica.

"Gabriel Torres está jogando muito bem, é um craque. Muitos não acreditavam nele porque era pouco conhecido aqui, mas está em grande fase. Ele sempre aparece nos momentos mais importantes dos jogos. É um jogador rápido, com boa finalização. Ele finaliza bem longe, se posiciona bem na área, é move por todas as áreas do ataque. Ele é muito bom tecnicamente".

Mais artigos abaixo

A preocupação com 'Gabigol' Torres no Flamengo é grande, principalmente porque o terá muitos desfalques na defesa. Até o momento, a equipe tem apenas um zagueiro de origem disponível para a partida: o jovem Natan. Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Thuler, testaram positivo para a Covid-19 na última terça e seguem isolados.

O Flamengo encara o Independiente Del Valle nesta quarta-feira (30), às 21H30, no Maracanã, em confronto pode valer a liderança isolada do Grupo A, já que as duas equipes somam nove pontos. O , com seis, encara o zerado e já eliminado de Guayaquil, no mesmo horário, na .