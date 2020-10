"O Último Arremesso" de Messi? Barcelona terá vida dura na Liga dos Campeões

Com a equipe em reconstrução, Messi não terá vida fácil para vencer a Champions League nesta temporada, que pode ser sua última pelo Barça

29 de maio de 2021, Istambul. Final da Liga dos Campeões. Lionel Messi estará a menos de um mês de seu 34º aniversário e, potencialmente, prestes a deixar o . Seu “Último Arremesso” pelo clube pode ser justamente nesta partida, mas ter a conquista do título como desfecho do enredo não será tarefa fácil para o argentino seis vezes melhor do mundo.

Messi quase deixou o Barcelona nesta temporada por diversas razões, principalmente pela crise política e por sua relação desgastada com o presidente Josep Maria Bartomeu. Mas um dos motivos também foi justamente seguir para um clube onde tivesse mais chances de ganhar sua quinta Liga dos Campeões.

Mas para que seu “Último Arremesso” pelo Barcelona seja como o de Michael Jorda pelo Chicago Bulls, Messi terá um longo caminho pela frente.

Ao contrário do que fez Jerry Krause, gerente geral do Bulls, que manteve os veteranos juntos para seu sexto campeonato da NBA em 1998, a diretoria do Barça se desfez de algumas das estrelas mais velhas da equipe.

A principal delas, sem dúvida, foi Luis Suárez, que segue quebrando marcas importantes, mas agora pelo Atlético de Madrid. Além dele, Ivan Rakitic e Arturo Vidal também deixaram a Catalunha.

A reconstrução começou com Ronald Koeman no comando e muitos jovens no elenco, como Ansu Fati, Sergiño Dest, Pedri e Francisco Trincão. E Messi precisará de seus companheiros de equipe para realmente conquistar mais uma “orelhuda”. Mas as chances ainda são baixas.

Não que eles não sejam bons jogadores, mas ainda estão em desenvolvimento. E acabar com a série de eliminações traumáticas do Barça na competição não será tarefa fácil. A derrota para a , em 2018, já foi difícil, para o , em 2019, mais ainda, e, finalmente, o de Munique, em 2020, em uma das noites mais terríveis da história Blaugrana.

A renovação da equipe já era necessária, mas ficou ainda mais evidente após essa partida, quando o Barcelona foi derrotado pelos alemãoes em todos os aspectos, incluindo os físicos.

A nova equipe até começou bem com Koeman, mas terá um caminho longo para percorrer, e a derrota para o Getafe no final de semana mostra exatamente isso. O processo para dominar a Europa pode levar anos, e Messi não tem esse tempo.

A última vez em que o Barça levou a Champions, foi com o trio MSN. Naquela final contra a Juve, Neymar, Suárez e Rakitic fizeram os gols. Todos já deixaram a Catalunha.

Para esta Liga dos Campeões, que começa terça-feira (20), Messi terá a seu lado um novo ataque, formado por Philippe Coutinho, Griezmann e Ansu Fati. No novo esquema de Koeman, o camisa 10 voltou a ser um ‘falso 9’, posição onde quebrou o recorde de 73 gols na temporada 2011/12, mas o início de trabalho está sendo mais lento desta vez.

Até aqui, o extraterrestre do futebol ainda não marcou com bola rolando, fez apenas um gol, de pênalti. Koeman terá de seguir trabalhando no posicionamento do argentino, pois, para vencer a Liga dos Campeões, terá de contar com os gols de Messi.

É verdade que a equipe tende a melhorar ao longo da temporada e ficar mais entrosada, mas dominar a Europa mais uma vez não será tão fácil. Resta esperar para ver qual será o “Último Arremesso” de Lionel Messi pelo Barça.