Quem é Pedri González, o 'novo Iniesta' que começa a ganhar espaço no Barcelona?

Jogador de 17 anos só tinha três partidas no profissional quando foi contratado, mas já começa a ganhar espaço no Barça de Ronald Koeman

Para jovens talentosos como Pedri, tudo tende a acontecer mais rápido. Contratado pelo para esta temporada, o jogador de apenas 17, que é comparado com ninguém menos que Iniesta, começa a ganhar cada vez mais espaço com o treinador Ronald Koeman. Neste sábado (17), contra o Getafe, por exemplo, ele começou como titular deixando Philippe Couintho no banco de reservas.

Mais do que isso, antes de 18 de agosto de 2019, o meia nunca havia atuado em uma partida nos profissionais. Então, em menos de 15 dias, ele jogou três vezes pelo Las Palmas e se tornou um jogador de cinco milhões de euros para se juntar ao Barcelona.

Koeman foi contratado para reformular o elenco culé, o qual ele já havia criticado pela média de idade avançada, antes mesmo de se tornar treinador do clube . Com isso, Suárez deixou a equipe e jovens vêm ganhando cada vez mais espaço, c om destaque especial para Ansu Fati , claro. Mas Pedri, com quatro jogos na atual temporada, também não fica muito atrás.

Nascido em Tenerife em novembro de 2002, sua carreira no futebol começou no CF Juventud Laguna, antes de seguir para o Las Palmas, em 2018. Um ano depois, ele subiu da base para a equipe profissional na pré-temporada, já que o treinador Pepe Mel estava curioso para ver o que o garoto poderia oferecer, mesmo com sua estatura baixa (1,73m).

"Sempre me importei muito pouco com idade. Eu analiso mais a atitude e o desempenho que o jogador oferece," disse o ex-treinador do para a Goal em uma entrevista exclusiva.

"Ano passado [2018], quando eu e minha comissão chegamos [no Las Palmas], vimos jogos da base e pensamos que se Pedri fosse capaz de repetir suas atuações da base nos profissionais, poderia ser o grande jogador de sua era."

Depois de impressionar em amistosos contra equipes hoje em , como Granada e , Pedri começou a campanha do Las Palmas na segunda divisão como titular contra o . Uma semana depois, titular de novo, deu sua primeira assistência para Ruben Castro abrir o placar, contra o Málaga.

Então, o Barcelona superou outros clubes interessados e rapidamente assinou com Pedri, com contrato válido por dois anos, começando em julho de 2020. O também estava analisando o jogador, mas o Barça não hesitou para fechar o acordo que pode até chegar a 15 milhões de euros, caso Pedri consiga alcançar algumas cláusulas de desempenho no Barça.

"O Barcelona fez um excelente investimento," insiste Mel, que o escalou como titular em todos os jogos em que o garoto de Tenerife esteve disponível.

Em 37 jogos pelo Las Palmas, Pedri contribuiu com quatro gols e sete assistências, jogando majoritariamente no lado esquerdo do campo. No entanto, o garoto também foi usado em algumas ocasiões por Mel como o meia armador da equipe.

"Ele trabalha muito bem com o espaço vazio, quando precisar jogar por dentro e quando chega até a linha de fundo, ou quando ele entende que precisa usar a superioridade numérica em certas áreas do campo," falou Mel.

"Tudo que ele faz com a bola, ele entende como bater nela e como facilitar o jogo para seus companheiros. Consegue fazer aquele passe que quebra as linhas e abre espaços numa defesa, com poucos toques na bola."

"Pedri pode jogar em ambas as posições, mas você tem que considerar que ele fica mais confortável no lado esquerdo - como Andres Iniesta", acrescentou, incentivando as comparações com o campeão do mundo . "Pedri é muito parecido com Iniesta, na verdade".

Se Pedri conseguir ter metade do sucesso que Iniesta teve no Barça, vai acabar sua carreira no rol de imortais dos catalães. Em sua apresentação, ele já se mostrou contente por realizar seu sonho de infância: jogar no Barcelona e "aprender com os melhores". Agora, vem ganhando cada vez mais chances de mostrar seu bom futebol e se consagrar com a camisa Blaugrana.