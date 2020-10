Suárez chega a 150 gols em LaLiga e só fica atrás de Cristiano Ronaldo em marca histórica

Atacante uruguaio marca na vitória do Atlético de Madrid para chegar a marca histórica em LaLiga no século XXI, atrás apenas de CR7

O casamento perfeito entre Diego Simeone e Luis Suárez vem dando alegrias aos torcedores do . Neste sábado (17), ao marcar na vitória diante do Celta de Vigo, o centroavante uruguaio chegou a 150 gols em LaLiga, se tornando o segundo mais rápido a atingir a marca no século XXI, atrás apenas de Cristiano Ronaldo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Suárez chegou ao Campeonato Espanhol em 2014, para defender o , após incríveis temporadas na Premier League, pelo . Na Catalunha, o atacante teve seis temporadas espetaculares com muitos títulos, gols e uma das grandes parcerias da história do futebol mundial, ao lado de Lionel Messi.

Mais times

Contudo, Ronald Koeman, que foi contratado pelo clube culé nesta temporada para reformular o elenco, tomou a surpreendente decisão de não contar com os serviços do uruguaio. Com isso, Suárez deixou o Barcelona como o terceiro maior artilheiro da história do clube, com 198 gols marcados em 283 partidas. Destes, 147 foram por LaLiga.

Agora, após quatro aparições pelo Atlético de Madrid de Diego Simeone, o centroavante chega a 150 gols na competição, em um total de apenas 195 partidas, com a ótima média de 0,77 gol por jogo. No século XXI, ele só perde para Cristiano Ronaldo, que precisou de apenas 140 oportunidades para bater a marca.

150 - Luis Suárez 🇺🇾 has scored 150 goals in 195 appearances in LaLiga, becoming the second fastest player to reach this milestone in the competition in the 21st century, after Cristiano Ronaldo (140). Predatory. pic.twitter.com/DpW7wnrBSe — OptaJose (@OptaJose) October 17, 2020

Messi não faz parte do grupo pois iniciou sua carreira jogando por LaLiga, precisando de algum tempo para se adaptar aos profissionais, enquanto a dupla de atacantes chegou ao futebol espanhol no auge da forma e da técnica.

Mais artigos abaixo

Suárez tem contrato com o Atlético de Madrid até 2022 com a possibilidade de prorrogação de mais um ano. O que isso significa? Que os torcedores colchoneros ainda vão comemorar muitos gols de ‘El Pistolero’.

A próxima partida do Atlético será nesta quarta-feira (21), pela Liga dos Campeões, diante do Bayern de Munique. Chance para Suárez rever o time que o derrotou em sua última partida pelo Barça, com a incrível goleada por 8 a 2.