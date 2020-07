O que o São Paulo precisa para ter a melhor campanha do Paulistão

Time de Fernando Diniz já está classificado para o mata-mata e pode terminar a fase de grupos na primeira colocação geral

Classificado para as quartas de final, o ainda tem dois objetivos para tentar alcançar nas duas últimas rodadas do . O Tricolor tenta assegurar a primeira colocação do Grupo C e ainda busca a melhor campanha geral da fase de grupos.

Com o empate entre Santos e Santo André e a derrota do Palmeiras para o Corinthians, o time de Fernando Diniz pode assumir o primeiro lugar geral do já nesta quinta-feira, 23. O São Paulo enfrenta o Red Bull Bragantino no Morumbi, às 20h. Aqui na Goal você poderá acompanhar o tempo real desta partida!

O que o São Paulo precisa fazer para ter a melhor campanha do Paulistão?

A conta para o São Paulo ter a melhor campanha do Paulistão é simples. Bastam duas vitórias nas duas últimas rodadas, contra Red Bull e . A primeira colocação geral garante a vantagem do mando de campo em todas as fases do mata-mata.

Caso os comandados de Fernando Diniz vençam uma e empatem a outra, ainda é possível atingir o primeiro lugar entre os 16 times do Campeonato Paulista. Apenas dois pontos separam o time do Morumbi da liderança. Quem lidera a competição é o Santo André, com 20 pontos. Em segundo, o já somou 18 pontos. O Tricolor está em terceiro, com 18 pontos e um jogo a menos.

Confira os cenários:

Duas vitórias: garante a primeira colocação;

garante a primeira colocação; e empate: Santo André e Palmeiras não podem vencer; precisa contar com tropeços de Red Bull Bragantino (17 pontos), , Guarani e (16 pontos) para não ser ultrapassado.

Classificação geral do Paulistão

Posição Time Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas 1 Santo André 20 11 6 2 3 2 Palmeiras 19 11 5 4 2 3 São Paulo 18 10 5 3 2 4 Red Bull Bragantino 17 10 5 2 3 5 Mirassol 16 10 4 4 2 6 Guarani 16 10 4 4 2 7 16 11 4 4 3 8 Novorizontino 16 11 3 7 1 9 14 11 3 5 3 10 Ferroviária 12 11 2 6 3 11 Inter de Limeira 11 10 3 2 5 12 11 11 2 5 4 13 10 11 3 1 7 14 Oeste 10 10 3 1 6 15 Água Santa 10 10 2 4 4 16 8 10 2 2 6

O São Paulo lidera o Grupo C com 18 pontos, seguido por Mirassol (16), Inter de Limeira (11) e Ituano (11).

Próximos jogos do São Paulo