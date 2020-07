São Paulo x Reb Bull Bragantino: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Tricolor volta a campo nesta quinta-feira (23), pela 11ª rodada do Campeonato Paulista; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O está de volta! Após mais de quatro meses de paralisação devido à pandemia do coronavírus, o encara o RB na noite desta quinta-feira (23), às 20h (de Brasília), pela 11ª rodada da fase de grupos. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, clicando AQUI.

QUANDO SERÁ?

JOGO São Paulo x RB Bragantino DATA Quinta-feira, 23 de julho de 2020 LOCAL Morumbi HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real, a partir das 20h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Como o São Paulo já está classificado para o mata-mata, o técnico Fernando Diniz deve fazer só uma alteração em sua equipe titular, com a entrada da Pablo no lugar de Antony, vendido ao Ajax.

O Tricolor lidera o Grupo C do Paulista com 18 pontos, dois a mais que o , que também joga na quinta-feira (23), contra o Água Santa.

Assim como o adversário, o Bragantino também é o líder do Grupo D com 17 pontos e já tem vaga garantida nas quartas de final do torneio.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes; Pablo, Pato e Vitor Bueno.

Provável escalação do RB Bragantino: Júlio César; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Luan Cândido; Barreto, Matheus Jesus e Claudinho; Morato, Ytalo e Artur.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 3 x 0 11 de março de 2020 São Paulo 2 x 1 Campeonato Paulista 14 de março de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x São Paulo Campeonato Paulista 26 de julho de 2020 16h (de Brasília) x São Paulo Campeonato Brasileiro 9 de agosto de 2020 16h (de Brasília)

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 2 Bragantino Campeonato Paulista 9 de março de 2020 Bragantino 4 x 0 Água Santa Campeonato Paulista 13 de março de 2020

Próximas partidas