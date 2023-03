O PSG já foi campeão da Champions League?

Equipe francesa busca reverter placar nesta quarta (08) sobre o Bayern, no jogo de volta das oitavas do torneio

Em mais uma temporada da Uefa Champions League, o PSG começou como um dos grandes concorrentes ao título, com a participação de um histórico trio de estrelas: Messi, Neymar e Mbappé. Para o brasileiro, porém, a temporada chegou ao fim após lesão constatada, e os outros dois astros da equipe precisarão dar conta do jogo de volta contra o Bayern de Munique nesta quarta-feira (08).

No último e primeiro confronto das oitavas de final da Liga dos Campeões 2022/23, a equipe da capital francesa acabou derrotada jogando em casa, por 1 a 0. O autor do gol, inclusive, foi Kingsley Coman, jogador que tirou o provável título do PSG em 2020. Aliás, uma conquista que seria inédita para os franceses, já que nunca conquistaram a Champions em sua história.

A oportunidade mais próxima de conquistar a taça aconteceu em 2020, quando a "lei do ex" por Coman acabou colocada em prática, e o francês anotou o único gol da final contra os parisienses e deu o título para o Bayern pela sexta vez. Na ocasião, o goleiro Neuer salvou os alemães em várias oportunidades e conseguiu manter o 1 a 0.