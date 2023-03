Kylian Mbappé já ganhou uma Liga dos Campeões? Quantos títulos ele tem?

Atacante já participou de sete edições da competição, mas só chegou na final apenas umas vez

A Champions League, organizada pela Uefa, é uma das principais competições do mundo, com a presença dos melhores craques da atualidade. Dentre esses jogadores, está o jovem atacante do Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, que detém a marca de gols decisivos na sua carreira atuando na França.

Formado nas categorias de base do Monaco, Mbappé disputou sua primeira Liga dos Campeões na temporada 2016/17, marcando seis gols no caminho. Porém, na ocasião, a equipe parou ainda na semifinal do torneio, eliminada pela Juventus.

Desde então, o atacante francês não ficou de fora de nenhuma edição da competição, tendo se transferido para o PSG. Mesmo assim, Mbappé acumula seu melhor resultado na Champions League na temporada 2019/20, quando sua equipe chegou na final da edição.

Porém, o PSG foi derrotado pelo Bayern de Munique, por 1 a 0, no Estádio da Luz. Mbappé não conseguiu levar o PSG ao seu primeiro título da competição na história e, consequentemente, sua primeira conquista de Champions League.

Em 2023, o craque segue em busca de mudar a história, levando o PSG à final. Para isso, a equipe precisa eliminar o Bayern de Munique nas oitavas de final.