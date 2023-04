O Água Santa joga qual divisão do Brasileirão?

Na final do Paulistão, o time de Diadema vai fazer a sua estreia em Campeonato Brasileiro na Série D de 2024

Sensação do Campeonato Paulista, o finalista Água Santa não tem divisão nacional para disputar em 2023. Após o torneio estadual, o clube de Diadema só deve voltar a entrar em campo no Paulistão de 2024.

Classificado para a Série D do Campeonato Brasileiro e também para a Copa do Brasil de 2024, o Netuno decidiu investir em melhoras na estrutura do estádio Distrital do Inamar, que, por exemplo, não pode receber jogos de noite pela falta de iluminação.

Sem calendário nacional, o Água Santa preferiu abrir mão de disputar a Copa Paulista para focar nas melhoras estruturais. Além de torres de iluminação, a diretoria do Netuno pensa em fazer alojamentos e até mesmo um centro de treinamento ao lado do estádio.

Apesar da falta de calendário, o Água Santa já firmou contrato com o seu treinador, Thiago Carpini, para 2024. O técnico vai se aperfeiçoar e deve ir para a Europa realizar cursos durante o tempo livre, de acordo com o ge.