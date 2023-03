Qual o estádio do Água Santa e por que ele não pode receber a final do Paulista?

Arena Inamar não atende exigências da FPF; Vila Belmiro e Morumbi são favoritos a receber a decisão

O Água Santa alcançou um feito impressionante e vai disputar a final do Campeonato Paulista de 2022, contra o Palmeiras. A equipe de Diadema, porém, não poderá mandar o primeiro jogo da final dentro de seu estádio, que não atende às exigências estruturais da Federação Paulista de Futebol.

Depois de 41 anos desde sua fundação, o Água Santa chegou a uma decisão de Paulistão. No entanto, o time, apesar de ter o direito de ser mandante do jogo de ida, não poderá realizá-lo em seu estádio, a Arena Inamar, que não tem todas as exigências, exigidos pela FPF para uma final de estadual, como a capacidade mínima de lugares

Apesar de ter os 10 mil lugares necessários, a Arena Inamar tem autorização para receber apenas 8.075 torcedores, além de não ter luz artificial instalada em suas dependências. Assim, o Água Santa está nas tratativas para achar um estádio para mandar o primeiro jogo da final, a ser realizado em 2 de abril.

O favorito para receber a partida é a Vila Belmiro, casa do Santos, onde o Netuno já mandou o jogo da semifinal. A diretoria tem preferência pelo estádio, principalmente pela boa relação com o Peixe - contra o Red Bull Bragantino, por exemplo, o Água Santa arcou apenas com os custos da operação do estádio, e não com o aluguel. O técnico Thiago Carpini também gostaria que o jogo fosse na baixada.

No entanto, o martelo ainda não foi batido, uma vez que o Morumbi também aparece como alternativa, segundo o ge.com. A capacidade de 66 mil torcedores do estádio do São Paulo agrada ao Água Santa, que vê uma boa possibilidade de fazer caixa com a bilheteria da partida.