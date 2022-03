Novorizontino x Corinthians: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Paulista 2022

Novorizontino e Corinthians se enfrentam neste domingo (20), às 16h (de Brasília), no estádio Jorge Ismael de Biasi, pela última rodada da fase de grupos do Paulistão.

Na liderança do Grupo A e já classificado às quartas de final do Estadual, o Timão já sabe quem vai enfrentar na próxima fase: o Guarani, na quarta-feira (23).

Do outro lado, o Novorizontino, rebaixado e sem vencer no Grupo B (três empates e oito derrotas), busca a vitória antes da estreia na Série B.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto fora de casa, o técnico Vítor Pereira deve mandar a campo um time alternativo para enfrentar o Novorizontino.

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Fágner é desfalque certo, assim como Luan, com desconforto no quadril.

Já o Novorizontino não poderá contar com Edson Silva e Bruno Aguiar, suspensos. Assim, o técnico Allan Aal colocará em campo uma zaga reserva.

Possível escalação do Novorizontino: Giovanni; Lucas Mendes, Isaque, Guilherme Matos e Reverson; Léo Baiano, Barba e Danielzinho; Cléo Silva, Rômulo e Douglas Baggio.

Possível escalação do Corinthians: Ivan, João Pedro, João Victor, Raul Gustavo e Fábio Santos; Cantillo, Roni e Giuliano; Adson, Mantuan e Róger Guedes.

DESFALQUES

CORINTHIANS:

Fágner: suspenso

Jô, Bruno Melo, Matheus Donelli: lesioados

Luan: desconforto no quadril

NOVORIZONTINO:

Edson Silva e Bruno Aguiar: suspensos

ARBITRAGEM

Árbitro: Thiago Lourenço de Mattos

Assistentes: Vladimir Nunes da Silva e Robson Ferreira

Quarto árbitro: João César Ferreira da Silva

VAR: Danilo da Silva

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Novorizontino x Corinthians deste domingo será transmitido ao vivo pela Record (para São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina), na TV aberta, do Premiere,no pay-per-view, e do Paulistão Play, na plataforma de streaming.