Novorizontino x Chapecoense: escalação, desfalques e mais do jogo da Série B 2022

Novorizontino recebe a Chapecoense na noite desta terça-feira (26), no estádio Jorge Ismael de Biasi, às 19h (de Brasília), pela quarta rodada da Série B.

O time do interior paulista busca a sua primeira vitória em casa, enquanto a Chape quer manter a invencibilidade, após dois empates e uma vitória no torneio deste ano. O Novorizontino tem dois jogos disputados e acabou empatando tanto em um quanto no outro.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Pelo lado do Novorizontino, o volante Bruno Silva e o atacante Ronaldo serão desfalques, pois ainda não tiveram a liberação dos médicos para o duelo.

Para o elenco catarinense, os jogadores Tiago Real e João Paulo, ainda lesionados, também serão peças que desfalcam a equipe visitante.

Possível escalação do Novorizontino: Giovanni; Willean Lepo, Joilson, Wálber e Romário; Jhony Douglas (Diego Torres), Gustavo Bochecha e Danielzinho; Douglas Baggio, Lucas Tocantins e Quirino.

Possível escalação do Chapecoense: Vagner; Ronei, Léo, Victor Ramos e Fernando; Marcelo Freitas, Betinho e Lima; Orejuela, Maranhão e Perotti.

DESFALQUES

NOVORIZONTINO:

Bruno Silva e Ronaldo: não foram liberados pelo DP.

CHAPECOENSE:

Tiago Real e João Paulo: lesionados.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Novorizontino e Chapecoense será transmitido ao vivo pelo SporTV e pelo Premiere, na TV fechada, nesta terça-feira. Na GOAL, você acompanha os lances do duelo em tempo real.