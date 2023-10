Novorizontino x Tombense: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (14), pela 32ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Novorizontino e Tombense entram em campo na tarde deste sábado (14), a partir das 17h (de Brasília), no estádio Jorde de Biasi, pela 32ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

O empate no jogo anterior deixou o Novorizontino na sexta posição, com 52 pontos marcados. O time do interior paulista ainda sonha com uma vaga no G-4 e, para isso, precisa evitar tropeços.

Já a Tombense está em 18º lugar, com 27 pontos. A equipe mineira quer a reação na competição para ganhar fôlego na luta para sair do Z-4.

Prováveis escalações

Novorizontino: Jordi; Adriano Martins, Cesar Martins e Ligger; Geovane, Willeam Lepo, Reverson e Marlon; Rodolfo, Douglas Baggio e Ronaldo. Técnico: Anderson Batatais (Auxiliar Técnico).

Tombense: Felipe Garcia; Pedro, Ednei, Roger Carvalho e Egídio; Zé Ricardo, Gulherme Santos e Bruno Matías; Alex Sandro, Kleiton e Fernandão. Técnico: Moacir Júnior.

Desfalques

Novorizontino

Sem desfalques confirmados.

Tombense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?