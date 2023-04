Nova Iguaçu x América-MG ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (12) pelo jogo de ida da terceira fase; veja como acompanhar na TV e na internet

Nova Iguaçu e América-MG se enfrentam na tarde desta quarta-feira (12), às 16h30 (de Brasília), no Raulino de Oliveira, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada.

Após ter sido eliminado na semifinal da Taça Rio, o Nova Iguaçu ganhou uns dias de descanso e preparação para o duelo desta quarta. O time mandante não possui desfalques confirmados.

Do outro lado, o América-MG amargou o vice-campeonato mineiro, após duas derrotas. O Coelho eliminou o Tocantinópolis e o Santa Cruz nas fases anteriores. A equipe de Vagner Mancini agora busca o resultado fora de casa para encaminhar a sua classificação.

Escalações

Escalação do Nova Iguaçu: Anderson Max; Léo Fernandes, Michel Pereira, Matheus Alves, Bruno Felipe; Gustavo Nicola, Léo Índio; Andrey Dias, Luã Lúcio, Ewerton do Amaral; Breno. Técnico: Carlos Vitor.

Escalação do América-MG: Matheus Cavichioli; Arthur; Éder Ferreira, I. Maidana, R. Silva, Nicolas; Alê, (c) Juninho, Emmanuel Martínez; Gonzalo Mastriani, Felipe Azevedo. Técnico: Vagner Mancini.

