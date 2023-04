Nice x PSG ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Ligue 1

Equipes entram em campo neste sábado (8), pela 30ª rodada do Campeonato Francês; veja como acompanhar na TV e na internet

Querendo se recuperar, o PSG visita o Nice na tarde deste sábado (8), às 16h (de Brasília), no Allianz Riviera, em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Na oitava posição do campeonato, o Nice vem de empate na rodada passada e estacionou na oitava posição, com 45 pontos. O time quer aproveitar o momento instável e dar sequência ao seu bom momento, já que não é derrotado há 14 jogos.

Do outro lado, o PSG perdeu os dois últimos jogos e vive mais um momento de questionamento. Os parisienses estão na liderança da Ligue 1, com 66 pontos, e sabem que precisam ganhar para não verem a sua posição ameaçada.

"O Nice tem uma grande invencibilidade desde que Digard assumiu. É uma equipe muito confiante. Estamos conscientes do que devemos fazer mais e me incluo nisso. Devemos mostrar mais personalidade. Nossa situação não é aceitável. Não devemos agir, mas reagir. Temos que respeitar as instruções e o plano de jogo, porque falhamos na organização, mas também no empenho", disse o técnico Galtier.

Prováveis escalações

Nice: Schmeichel; Mendy, Todibo, Dante, Ndayishimiye e Bard; Rosario e Thuram; Pepe, Moffi e Laborde.

PSG: Donnarumma; Danilo, Marquinhos e Bitshiabu; Hakimi, Vitinha, Zaire-Emery, Renato Sanches e Nuno Mendes; Messi e Mbappé.

Desfalques

Nice

Youcef Atal e Sofiane Diop estão machucados.

PSG

Marco Verratti, Neymar, Sergio Ramos, Carlos Soler, Nordi Mukiele e Presnel Kimpembé estão no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 8 de abril de 2023