Pra onde vai Ricardo Oliveira: de dispensado no Galo a reforço no Brasileirão 2020?

Segundo informações da UOL, o Furacão estaria animado com a possibilidade de contar com o veterano

Perto de completar 400 gols na carreira, Ricardo Oliveira procura um novo time no mercado: o centroavante fez parte de uma lista de dispensa do junto de outros seis jogadores e não deve ser aproveitado por Jorge Sampaoli.

De acordo com informações da UOL Esporte, o atacante interessa a dois clubes da Série A: ao -PR e ao , onde já teve carreira marcante nos últimos anos. No entanto, o presidente do clube, José Carlos Peres, em entrevista, afirmou que este não é o momento de pensar em contratações.

Ricardo Oliveira chegou ao em 2018, depois de bons anos no Alvinegro Praiano. O jogador até teve um bom começo, quando marcou 13 gols no Brasileirão, mas viu sua produção - e titularidade - cair em 2019, terminando o ano criticado pela torcida.

Até começou como titular na estreia do novo treinador Jorge Sampaoli, mas foi pego de surpresa e colocado em uma lista de dispensa elaborada pelo argentino, que justificou a medida afirmando que gostaria de contar com um elenco reduzido. Assim, o Pastor nem se reapresentou junto com o elenco do clube mineiro, que recebeu autorização para retomar os treinos.

Com a venda de Alerrandro e a saída iminente de Franco di Santo (que também está na lista de dispensa), os únicos jogadores que o Atlético-MG conta para a posição são Diego Tardelli e o jovem Bruno Silva. Nem isso ajudou a manter R. Oliveira nos planos do clube.

É sabido a carência que o Atlético tem no ataque.

Na sua opinião, Tardelli atuaria como 9 ou a contratação de um jogador seria necessária?

Se a pergunta fosse para mim, responderia: Jonathan Calleri. — Henrique Muzzi (@muzzihenrique) May 21, 2020

O próprio jogador não escondeu que ficou chateado com a decisão da diretoria e que pretendia continuar no Galo. Em entrevista concedida ao jornalista Ademir Quintino, o atacante afirmou que "gostaria de cumprir o contrato até o final do ano." No entanto, no caso de aparecer uma proposta, é bem possível que o atleta seja liberado.

Ainda segundo a UOL, o Athletico seria a equipe mais próxima de procurar Ricardo Oliveira. O Furacão conta com apenas os jovens Bissoli e Pedrinho para a função - além da aposta em Walter, realizando um período de testes no CT do Caju. De acordo com a publicação, os paranaenses teriam questionado o Atlético sobre valores e consideraram os vencimentos do veterano condizentes com a realidade financeira do clube.

Aceito e aceito muito.



20 gols no torneio. https://t.co/5di7lkDUaH — Vinicius Furlan (@furlantretistv) May 28, 2020

No Santos, onde é ídolo, a situação seria mais complicada: teria a concorrência de Eduardo Sasha, fazendo mais uma boa temporada, Raniel e do jovem Kaio Jorge. Além disso, o não vive lá uma grande situação financeira, ainda mais com a pandemia. Mesmo assim, torcedores do clube foram para as redes sociais pedir seu retorno.

Dado como descartável antes de voltar ao , Ricardo Oliveira já "ressucitou" sua carreira mais de uma vez. Mesmo com o atleta tendo 40 anos, não seria surpresa para ninguém se o artilheiro conseguisse atingir um bom nível novamente. Resta saber onde será sua oportunidade de fazê-lo.