Neymar e quem mais? Os desfalques do PSG para 'decisão' contra a Atalanta

O clube francês já perdeu vários atletas para a partida e deve ir desfalcado para Lisboa

Se Neymar queria alcançar o protagonismo total quando foi para o PSG, pode acabar tendo o seu desejo realizado diante da , nas quartas de final da Liga dos Campeões...de uma maneira inesperada: o jogador deve perder vários de seus principais companheiros suspensos ou por lesão.

A lista já é mais extensa do que o imaginado: Kylian Mbappé - discutivelmente o segundo melhor jogador da equipe - , lesionado na final da Copa da França, precisaria de um "milagre" para atuar em Lisboa; Ángel Di María, outro titular do ataque, está suspenso e não joga. Agora, Marco Verratti sentiu uma contusão na panturrilha durante os treinos e deve ficar de fora da partida.

Não são só três titulares: tratam-se de destaques e jogadores muito importantes no esquema de Thomas Tuchel. Em uma tacada só, o PSG pode enfrentar um adversário perigosíssimo sem vários de seus principais atletas.

Na final da Copa da Liga Francesa, por exemplo, o clube já pareceu completamente dependente de Neymar, no ataque, e Verratti no meio de campo. Ambos fizeram boas partidas, mas não conseguiram furar a defesa do , vencendo só nos pênaltis. Isso, é claro, contando com Di María, 100% fora da partida da Champions.

O não vai ter Di María e provavelmente terá os desfalques de Mbappé e Verratti contra a Atalanta. Três jogadores muito importantes da equipe de Thomas Tuchel. É bom o Neymar ativar o modo moicano mesmo, mas não dá pra esquecer que se trata de um esporte coletivo... — Fernando Campos (@FCamposoficial) August 5, 2020

No confronto, Gueye e Icardi, dois jogadores que devem ganhar mais importância com as ausências - ainda que o primeiro já seja titular faz algum tempo -, não fizeram boas atuações. Pablo Sarabia, então, provável substituto de Di María, foi inoperante.

O que parecia um cenário de favoritismo vai cada vez ficando mais traiçoeiro para o PSG: o time vai perdendo seus craques e enfrentará uma Atalanta "mortal", longe de sua torcida. Situação propícia, no entanto, para que um astro como Neymar assuma a responsabilidade.

Normalmente brilhante em jogos grandes, o brasileiro terá mais uma oportunidade de calar seus críticos: se nas últimas temporadas o clube francês foi eliminado justamente sem a presença de Neymar, lesionado nos mata-matas da Liga dos Campeões, agora Thomas Tuchel se vê em uma situação onde o resto do time desmoronou ao redor de seu principal destaque.

É claro: o futebol é imprevisível e heróis improváveis sempre fazem parte da história do esporte. Entretanto, com uma Atalanta muito bem organizada e um PSG que parece ser a próxima vítima da "Neymardependência" - sem que o brasileiro tenha nenhuma culpa -, é bem possível que o craque finalmente tenha a chance de fazer algo que, mais "adulto", já tinha desistido de tentar: ganhar "sozinho".