Neymar sobre a obsessão pela Champions no PSG: 'nunca estivemos tão perto'

O craque sonha com mais uma orelhuda, desta vez pelo clube francês para celebrar o três anos de Paris

Neymar está completando três anos de Paris Saint-Germain. Depois de se tornar o brasileiro com mais gols pela equipes, ainda tem um objetivo bem definido pela frente - e de preferência para este ano, ainda -, conquistar a Liga dos Campeões.

Apresentado com uma grande festa - com direito a mensagem na Torre Eiffel e tudo - como a transação mais cara do mercado futebolístico do mundo, Neymar chegou ao há três anos, mas garante estar vivendo sua melhor fase agora.

Quando estava no , ao lado de grandes nomes do futebol mundial, como Lionel Messi e Luís Suárez, Neymar conquistou sua única taça da Liga dos Campeões, que o deixou com gostinho de "quero mais". Assim, o objetivo para uma temporada de conquistas - o PSG já levantou as taças de campeão francês, campeão da Copa da e da Francesa - é claro: mais uma orelhuda.

"Esses três anos foram de muito aprendizado. Acredito que vivo hoje meu momento mais especial no Paris. Formamos uma família em prol do grande objetivo que temos pela frente. Queremos marcar a temporada com a Champions. Vamos lutar por isso, porque nunca estivemos tão perto”, disse o craque brasileiro.

Mas não foi só para falar do sonho europeu que Neymar lembrou dos companheiros. O atacante apontou a importância deles em seus momentos mais difíceis - de lesão - e na entrega do time atrás de seus objetivos.

"Vivi tempos de alegria e outros complicados, especialmente quando fui impedido de jogar por causa das lesões. Com ajuda dos companheiros consegui superar e focar no que realmente importa para todos, que é o nosso desempenho em campo traduzido em títulos. O torcedor, o clube, os fãs todos podem ver a entrega do nosso time em qualquer jogo", disse Neymar.

Aos 28 anos, o atacante brasileiro ainda persegue a Bola de Ouro, mas desde que chegou ao PSG e assumiu um papel de protagonismo no time, tem estado cada vez mais próximo do prêmio mais cobiçado para um jogador de futebol. Nos três anos de clube, Neymar foi campeão nove vezes: são três títulos de , dois de Copa da Liga, dois de e mais dois da .

Para atingir o sonho da Champions, o PSG enfrenta a pelas quartas de final da competição, no dia 12 de agosto. Por conta da pandemia de coronavírus Covid-19, a disputa será feita em partida única, na sede definida pela Uefa em Lisboa, onde todos os jogos serão concentrados.