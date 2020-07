Mbappé, lesionado, deixa final às lágrimas: problema para o PSG na Champions?

O craque saiu contundido da final da Copa da França após entrada violenta de Perrin, do Saint-Étienne

O torcedor do sofreu um baque nesta sexta-feira (24): mesmo sendo campeão da Copa da diante do , o clube pode ter perdido um de seus principais jogadores para a Liga dos Campeões.

Kylian Mbappé, que fazia grande partida no Stade de France, sofreu uma entrada dura do zagueiro Loic Perrin e torceu o tornozelo. Pior: foi visto retornando ao campo de muletas, preocupando a torcida dos parisienses.

O lance aconteceu aos 25 minutos de jogo, quando o PSG já estava em vantagem no placar. O francês acelerava em um contra-ataque e já tinha passado pelo primeiro marcador, mas foi vítima de carrinho duríssimo de Perrin. O árbitro da partida havia dado cartão amarelo ao defensor, mas foi ver o lance no VAR e o expulsou diretamente.

A principal preocupação da torcida após o lance é de que Mbappé pode acabar sofrendo uma lesão grave em decorrência da entrada, se tornando um desfalque da equipe para a Liga dos Campeões da Uefa - o clube enfrenta a Atalanta em jogo único pelas quartas de final da competição.

Certamente, o jogador já não será utilizado contra o Lyon na final da Copa da Liga Francesa, no próximo dia 31 de julho. Agora, é correr contra o tempo para conseguir se recuperar antes da volta da Champions: nas últimas duas edições da competição, o PSG sofreu com lesionados no mata-mata e deu adeus ao torneio como um dos favoritos.

O lance também gerou confusão e fez que atletas da equipe se enfurecessem contra Perrin, que fazia sua última partida como jogador de futebol profissional. O capitão e ídolo do Saint-Étienne, com 34 anos - sendo 20 destes pela equipe verde e branco -, realizou mais de 450 partidas pela equipe, com um título da Francesa em 2012-13 e apenas uma outra expulsão.

Resta esperar o diagnóstico para ter mais informações sobre Mbappé: será que o francês será mais um desfalque do PSG na Liga dos Campeões?