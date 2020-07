Mbappé em PSG x Atalanta? Só um milagre, diz Tuchel

Mesmo sem o francês, o treinador do clube acredita que conseguirá encontrar uma solução antes das quartas de final da Liga dos Campeões

E Kylian Mbappé está "à espera de um milagre" para ter alguma chance de jogar pelo na quartas de final da Liga dos Campeões diante da . Pelo menos é o que diz o treinador da equipe, Thomas Tuchel.

Contundido após sofrer uma entrada grave durante a decisão da Copa da França contra o Saint-Étienne, o atacante foi diagnosticado com uma lesão no tornozelo e ficará fora de combate por três semanas.

O grande problema é que o PSG volta aos gramados pela Liga dos Campeões no próximo dia 12 de agosto, daqui pouco mais de duas semanas. Ou seja: é muito improvável que o jogador esteja disponível no confronto diante da perigosíssima Atalanta. E nem mesmo Tuchel acredita na recuperação "milagrosa" do francês.

Previsão de volta de Mbappe: 3 semanas. Somando 21 dias, daria 17 de agosto.



Ou seja, talvez pudesse jogar a semifinal da Champions, caso o PSG esteja lá.https://t.co/siK3mPEJoA — YouTube: Canal do VSR (@vitorsergio) July 27, 2020

"Eu acredito que vamos encontrar uma solução," afirmou Tuchel em entrevista coletiva antes da final da contra o , nesta sexta-feira. "A esperança é a última que morre, mas as chances de Mbappé jogar contra a Atalanta são muito, muito pequenas. Todos os dias, nós esperamos por um milagre, mas já estamos nos adaptando para um futuro sem Kylian.

A principal opção da equipe comandada por Tuchel sem Mbappé será por Mauro Icardi. O argentino, que tem 20 gols com a camisa do PSG após ser emprestado pela Inter em setembro de 2019, deve formar dupla de ataque junto de Neymar para as partidas decisivas na temporada.

"Ele vem jogando muito bem, gosta de atuar com Neymar, Mbappé e Ángel Di María. Ele vai muito bem com esses três." continuou Tuchel. "Vai de encontro às características do nosso time. Não precisa tocar na bola muitas vezes, pode seperar, é muito paciente. Todos temos que melhorar, não só Icardi. Será muito importante para nós."

Antes de pensar na decisão contra a Atalanta, entretanto, o PSG enfrenta o Lyon pela final da Copa da Liga Francesa nesta sexta-feira, às 16h10 (de Brasília).