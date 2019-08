Neymar, Coutinho, Pogba e Bale: de tão caros, eles têm mercado cada vez menor

Quatro jogadores diferentes, em clubes diferentes, com situações muito parecidas

A janela de transferências da está a poucas horas de se encerrar, e nas outras grandes ligas falta menos de um mês. Com isso, quatro jogadores estão com situações cada vez mais complicadas: Neymar, Paul Pogba, Philippe Coutinho e Gareth Bale.

O caso de cada um tem suas particularidades e singularidades, mas todos são iguais em um ponto: a incerteza de onde esses atletas jogarão a temporada 2019/2020. São poucas as equipes que podem satisfazer os desejos desses jogadores e dos seus clubes atuais. , , e se negam a vender esses craques por um preço qualquer.

Neymar

A última temporada do brasileiro foi decepcionante, marca mais por polêmicas fora dos gramados e por lesões do que pelo seu futebol. Até por isso, Neymar e seu staff tem se empenhado para voltar à . Até mesmo Thomas Tuchel, técnico do PSG, admitiu que sabia que seu camisa 10 queria sair desde antes do início da .

Antes mesmo de Neymar se transferir em 2013 para o Barcelona, era sabido que as duas maiores preferências do pai, e representante, do jogador eram justamente o Barça e o Real Madrid.

Porém, o presidente do PSG, Nasser Al Khelaifi, não quer perder tanto dinheiro com o jogador mais caro da história do futebol. Ele vê o brasileiro, ao lado de Kylian Mbappé, como as grandes duas estrelas do . O time catalão até se aproximou de um acordo por Neymar, mas quem está mais próximo hoje da contratação do brasileiro é justamente o Real.

O time de Zinedine Zidane está preparando uma oferta de R$ 440 milhões e mais Luka Modric para contar com o camisa 10 do PSG. O clube merengue ofereceu um salário de 25 milhões de euros ao jogador, valor que o Barcelona não pode bancar no momento.

Pogba

A situação do francês é similar à de Neymar. O Manchester United não quer se desfazer de seu meio-campista. O treinador da equipe, Ole Gunnar Solskjaer, conta com o campeão mundial e tem planos de fazer um projeto em torno do jogador. “Não tenho dúvidas de que o Pogba vai continuar no Manchester United esta temporada, ele vai ficar com a gente”, disse o treinador do time inglês.

Mas Pogba está convencido de que ele pode se transferir para o Real Madrid nesta temporada, embora o presidente do clube madrileno Florentino Pérez nunca tenha demostrado um grande interesse na contratação do francês. A cerca de um mês, o representante do jogador, Mino Raiola, disse que “todos no United sabem que Pogba quer sair”. Mas o mercado inglês se fecha em poucas horas, e os Red Devils não parecem buscar um jogador para reforçar o meio campo, o que dá indícios que o camisa 6 fica no time.

Pogba vê como opção uma volta para a Juventus, mas ainda não há proposta oficial. O clube inglês chegou a pedir 200 milhões de euros pela contratação do francês, um preço muito acima do que realmente ele vale. O salário do jogador, que gira em torno de 14 milhões de euros, não seria problema nem para o Real Madrid nem para a Juve, mas tanto os espanhóis quanto os italianos se negam a pagar esse valor no passe do atleta.

Coutinho

O caso do jogador do Barcelona é diferente dos anteriores. Mesmo com um bom desempenho na Copa América, o meio-campista está perto de sair do clube catalão. Ele é um dos escolhidos por Josep Maria Bartomeu (presidente) e Ernesto Valverde (treinador) para fazer dinheiro com um jogador que se esperava muito mas rendeu pouco.

A situação é a seguinte: Coutinho não quer sair para qualquer time e o Barça quer recuperar boa parte do valor investido quando o tirou do por cerca de 150 milhões de euros. Atualmente, seu valor já não é tão alto e os clubes mais interessados são os da Premier League. Recentemente, Coutinho rejeitou uma oferta de empréstimo ao Tottenham, alegando que não quer jogarem outro clube inglês além do time de Anfield.

Outros interessados no brasileiro foram times italianos. Mas é muito difícil que algum clube da possa oferecer algo em torno de 100 milhões de euros ao Barcelona e ainda por cima bancar os altos salários do camisa 7. Coutinho já jogou na e deixou uma boa impressão na .

Bale

Por último, o galês está em uma situação muito parecida à de Coutinho. O clube quer vender o atleta, mas não a qualquer custo. Inlusive, Zidane já deixou claro que não conta com Bale para a próxima temporada, deixando-o de fora até mesmo de amistosos. O ponta causou polêmica ao ser flagrado jogando golf durante um jogo do Real Madrid nos .

“Não é nada pessoal. Não tenho nada contra Bale, mas tomo decisões. Chega um momento em que você tem que mudar. E a saída dele é boa para todos. A saída é a decisão do treinador, e também do jogador, que conhece a situação”, declarou Zidane.

Embora o jogador esteja realmente muito perto de deixar o Real, não há nada concreto. Bale esteve próximo de acertar com Jiangsu Suning, da , mas não assinou nada por que sua família esta muito relutante em se mudar para o país asiático. Florentino Pérez também se arrependeu do negócio por liberar o galês quase de graça perto do valor investido.

Nenhuma outra oferta concretade times europeus chegou aos madrilenos. A alta pedida salarial do jogador (cerca de 17 milhões de euros) afastam grandes equipes de um acordo. Interessados como a Inter de Milão descartaram negócio justamente por isso. Da Inglaterra não surgiu nenhuma proposta e o Real Madrid vê o PSG e o de Munique como as duas últimas opções para se livrar do galês.