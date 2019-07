Mercado da bola: em reunião, Neymar reitera que quer deixar o PSG

A Goal traz as principais especulações do mercado da Premier League, La Liga, Séria A e tudo o que é destaque enquanto a janela não reabre!

A temporada 2019/20 ainda nem começou, mas os clubes já se movimentam nos bastidores para chegarem ainda mais fortes a partir de julho! Confira, abaixo, um resumo das principais notícias do mercado de transferências envolvendo os melhores jogadores, clubes e as principais ligas da Europa - , Premier League, e .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Todo mundo quer Daniel Alves



(Foto: Getty Images)

De férias após a conquista da , onde foi eleito o melhor jogador da edição 2019, o lateral Dani Alves começa a definir seu futuro após anunciar seu desligamento do no último mês. Agora, até mesmo uma volta à pode acontecer e as negociações para tal vão avançando, conforme Goal pôde confirmar.

Além da Velha Senhora, onde foi campeão italiano e vice da em 2016/17, há outros pretendentes tanto na Serie A como da Premier League de olho no capitão da seleção brasileira.

Clique para ler a matéria completa na Goal!

Sem James, prepara 'plano B'



(Foto: Getty Images)

As negociações com James Rodríguez e o ainda não tiraram a paciência do Napoli, mas os italianos já vão pensando em um plano B caso não consigam fechar com o colombiano. O nome da vez, segundo informações do jornalista Gianluca Di Marzio, é o marfinense Nicolás Pépé, destaque do na última temporada. O jogador custaria algo em torno de 65 milhões de euros (R$ 266 mi), valor que teria assustado até mesmo o .

Outro nome cogitado foi o do mexicano Hirving Lozano, do , que acabou perdendo a parte final da temporada passada em função de uma séria lesão.

Neymar reitera ao PSG: quer sair



(Foto: Getty Images)

Em reunião em Paris nesta segunda-feira (15), quando se reapresentou para a pré-temporada junto ao elenco, o atacante Neymar deixou clara sua intenção de deixar o Paris Saint-Germain e se juntar a um novo clube para a campanha de 2019/20, diz o jornal Le Parisien. O brasileiro se reuniu hoje com o diretor de futebol Leonardo, que fez o possível para convencê-lo a ficar, sem sucesso.

Embora os franceses não estejam nada dispostos em facilitar a transferência, o segue disposto em levá-lo de volta ao Camp Nou e cogita até incluir jogadores para facilitar a negociação. Recentemente até o Real Madrid estaria na jogada, mas os valores envolvidos fizeram o clube da capital recuar nas conversas.

quer volta de Gareth Bale



(Foto: Getty Images)

O Tottenham estaria disposto a pagar até 60 milhões de euros (R$ 246 mi) para ter Gareth Bale de volta defendendo as cores do clube. Com uma condição: só poderia arcar com metade dos salários que recebe atualmente no Real Madrid, algo em torno de 15 milhões de euros anuais (R$ 61,5 mi). As informações são do Marca.

Desde 2013 no Bernabéu, o galês não apresentou o futebol nem a regularidade esperada pelos espanhóis, o que o levou a ser especulado como reforço na Premier League - o já chegou a ser cogitado como um possível destino recentemente.

Real impõe prazo para Napoli fechar com James



(Foto: Getty Images)

O Real Madrid deu um ultimato para o Napoli se movimentar pela contratação de James Rodríguez. Segundo o Calciomercato , os madrilenhos estão ficando impacientes e esperam uma proposta oficial até a próxima quinta-feira, 18, do contrário passarão a ouvir outros clubes - até mesmo o , que surge como outro interessado no colombiano.

faz consulta por



(Foto: Getty Images)

Destaque do campeão da última Copa América, segue colecionando pretendentes para a próxima temporada do futebol europeu. Neste domingo, o Globoesporte publicou que o Arsenal também realizou uma consulta sobre a disponibilidade do atacante do , imaginando fazer uma proposta oficial em breve.

Equipes como , e também estão observando a situação do jogador de 23 anos, enquanto o Atlético de Madrid é o mais próximo de apresentar algo concreto na mesa de negociações: 35 milhões de euros (R$ 148 mi) mais 10 milhões variáveis, baseados em rendimento. O Grêmio possui 50% dos direitos econômicos de Cebolinha, fatiados entre o (10%) e outros investidores.

PSG pensa em Bakayoko



(Foto: Getty Images)

Depois de trabalhar com o francês no Milan, o brasileiro Leonardo, novo diretor de futebol do Paris Saint-Germain, quer levar Tiemoué Bakayoko ao clube da capital. O próprio jogador estaria disposto a voltar a seu país, mas o negócio não deve ser fácil.

Segundo o Le Parisien , o não só pediria um alto valor para negociá-lo como dificilmente está disposto a negociar suas peças nessa temporada. O clube enfrenta uma suspensão no mercado da bola e, sem poder contratar, não pode se dar ao luxo de perder nomes neste momento.

quer zagueiro do Tottenham



(Foto: Getty Images)

Um dos destaques da última Champions League, o belga Toby Alderweireld é um dos nomes quentes dessa janela de verão na europa. O Calciomercato publicou que a Roma estaria disposta em levar o defensor, inclusive já chegando a um acordo com o estafe do atleta pela transferência.

Os italianos podem oferecer até 20 milhões de euros para fechar negócio, mas os Spurs, que têm interesse no meia Nicolò Zaniolo, podem propor um esquema alternativo para as conversas avançarem.

Leverkusen: Havertz promete ficar



(Foto: Getty Images)

O meia Kai Havertz afirmou que deve ficar no ao menos durante a temporada 2019/20, apesar do interesse de clubes de fora da em sua contratação.

"Para mim, está bem claro há algum tempo que vou ficar a próxima temporada em Leverkusen, sem 'se' ou 'mas'. Me sinto bem aqui e consigo ver minha evolução acontecendo muito bem ainda por algum tempo", contou ao Süddeutsche Zeitung .

Aos 20 anos, o jogador vem tendo oportunidades com sua seleção e atraiu olhares de gigantes como Bayern e Arsena.

Icardi quer ir para a Juve



(Foto: Getty Images)

Crescem as informações sobre o futuro do atacante Mauro Icardi na temporada 2019/20. Afastado do elenco da que realiza a pré-temporada na Ásia, o jogador não deve mesmo trabalhar com o técnico Antonio Conte e faz a Juventus se movimentar por sua contratação. Esta é, aliás, sua preferência caso tenha que deixar o San Siro, informa o Calciomercato.

Os campeões da Serie A ofereceram 40 milhões de euros pelo atacante argentino, mas espera-se que ainda se disfaçam de alternativas para o ataque - Gonzalo Higuaín, que passou o último ano emprestado a Milan e Chelsea, é o favorito a deixar Turim.