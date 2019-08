Real Madrid prepara uma oferta por Neymar ao PSG: R$ 440 milhões mais um jogador

A negativa de Phillipe Coutinho de se juntar ao Tottenham por empréstimo faz o Barcelona desistir da estrela do PSG

O que antes parecia impossível já não é mais. O prepara uma oferta de 100 milhões de euros, cerca de R$ 440 milhões, e mais um jogador por Neymar. Florentino Pérez está disposto a negociar clube a clube e Los Blancos definem o negócio como viável.

O Real Madrid aposta que pode concretizar o negócio em breve. Segundo fontes ligadas ao clube madrilenho, o contrato seria de cinco temporadas e o astro brasileiro receberia um salário de 25 milhões de euros por temporada. Consultadas pela Goal, algumas fontes confirmam que o Real Madrid está disposto a colocar o atual melhor jogador do mundo, Luka Modric, na negociação a fim de abater parte do valor da transferência.

Neymar estava muito cotado em nas últimas semanas. Porém, o clube catalão encontra dificuldades para viabilizar a contratação do brasileiro. Depois de negociações milionárias como a de Antoine Griezmann, o Barça precisa negociar uma de suas estrelas para fazer caixa. A mais provável era a saída de Philippe Coutinho, que não tem agradado na .

Porém, Coutinho rejeitou uma proposta do Tottenham, que o queria por empréstimo. A transferência ajudaria o Barcelona a ter mais espaço na folha salarial para bancar a alta pedida de Neymar. A equipe catalã até recebeu um sinal verde do para uma negociação de um ano de empréstimo com obrigação de compra ao final desse período. Mas as esperanças diminuíram, e muito.

Na Catalunha, Piqué já declarou que “é Neymar quem tem que se manifestar” sobre a possível transferência, que agora já parece distante de acabar com final feliz para o Barcelona.

Nesta janela, Real Madrid já contratou Eden Hazard, Luka Jovic, Eder Militao, Rodrygo e Ferland Mendy, buscando assim reformular o elenco que fracassou na última temporada. O time de Zidane ainda busca clubes interessados em contratar Gareth Bale e James Rodriguez, jogadores que não fazem mais parte dos planos do Real e nem foram relacionados para o amistoso da equipe contra o Red Bull Salzburg, na última quarta-feira.