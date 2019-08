Coutinho pode ir parar no Tottenham. Tudo depende de Pogba e Eriksen

Inglaterra é a única opção de destino para o brasileiro. No entanto, seu futuro parece depender da vida de Christian Eriksen

A situação de Philippe Coutinho no chegou a um nível crítico. Perto de deixar o clube, o brasileiro tem ofertas da Premier League neste verão. Porém, o tempo está correndo e a janela de transferências da se encerra em 8 de agosto (quinta-feira).

Uma volta para o foi ventilada como uma possibilidade. No entanto, o técnico Jürgen Klopp já disse que não há menor chance de volta do atleta ao Anfield.

Depois disso, Kia Joorabchian, seu agente, disse que seria difícil para ele jogar em outro clube da Premier League que não fosse o Liverpool.

No entanto, a estrada de volta ao país está aberta para Coutinho. O jogador tem oferta de dois gigantes de Londres - e .

Os Gunners consideraram a contratação do atleta como uma possibilidade. Porém, a presença de Mesut Özil inibe a sua contratação. Outro aspecto é a ausência da equipe na UEFA .

Em vez disso, o mais provável destino seria o Tottenham, que mira o atleta em caso de saída de Christian Eriksen. No último ano de seu contrato com os Spurs, o dinamarquês está esperando a decisão de seu futuro. A situação depende do que houver com Paul Pogba no .

O meio-campista francês está em processo de negociação para saída do Old Trafford, de acordo com Mino Raiola, seu agente, e o é quem está mais próximo do atleta.

Se Pogba ficar no Old Trafford, o Real Madrid passa a focar em Eriksen para o meio de campo. Desta forma, os Spurs iriam atrás de Coutinho para reforçar o setor de criação do meio de campo.