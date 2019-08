Juventus oferece Matuidi e Mandzukic ao United para tentar contratar Pogba

O clube italiano tenta finalizar a contratação antes do Real Madrid. As vendas de Kean e Cancelo ajudariam a Velha Senhora.

O futuro de Paul Pogba segue indefinido nesses últimos dias de janela de transferências europeias. O continua pedindo um valor alto pelo atleta, com valores que podem chegar a 170 milhões de euros. O , um dos maiores interessados na contratação do francês, não aceita fechar o negócio com essas condições e trata o holandês Van de Beek como uma opção mais viável.

Em Turim, a está esperançosa de que o bom relacionamento do clube com o agente de Pogba, Mino Raiola, possa fazer com que o jogador volte ao seu ex-clube, numa operação que parecia já estar perdida. A última grande contratação envolvendo Juventus e Raiola foi o zagueiro De Ligt.

O clube italiano e o United passaram os últimos dias em uma outra negociação, uma troca entre Lukaku e Dybala. O problema é que o argentino não quer jogar em Manchester. Os ingleses dizem que o acerto não se deu pela alta pedida salarial do atacante.

Os italianos, tentando conseguir Pogba antes do Real, enviaram uma oferta a Old Trafford incluindo Blaise Matuidi e Mario Mandzukic. O croata chegaria para cobrir a diferença deixada por Romelu Lukaku, cuja saída está prevista para os próximos dias para a , que prepara uma oferta irrecusável.

Raiola ainda trabalha duro na tentativa de conseguir concretizar seu plano A (levar o francês a Madri) e vê a Juventus como um plano B diante da aproximação do fim da janela de transferências na , em 8 de agosto.

Um dos maiores problemas que a Velha Senhora enfrenta é juntar dinheiro para contratar Pogba depois de desembolsar 80 milhões de euros na compra de De Ligt. As vendas de Kean ( ) e Cancelo ( ) fariam o clube obter 60 milhões de euros. Para finalizar a contratação, a Juve ainda terá que envolver algum de seus jogadores na negogiação.