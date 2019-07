Time chinês fecha as portas para Bale, um 'novo velho' problema para o Real

Regulamento da Chinese Super League só permite quatro estrangerios por clube. Real Madrid só mantém via da Premier League e tem uma semana de prazo

As portas de uma transferência para a se fecharam definitivamente para Gareth Bale. A operação para defender o Jiangsu Suning esteve próxima de acontecer até domingo (28). Os agentes do galês chegaram a um princípio de acordo. No entanto, na manhã desta segunda-feira (29), os chineses fecharam com Ivan Santini, o que inviabiliza o acordo neste mercado.

O regulamento da Chinese Super League permite inscrever apenas quatro atletas estrangeiros em um mesmo clube, justamente o croata Santini ocupa essa última vaga. Antes, eles já haviam fechado com Alex Teixeira, Paletta, Eder e Miranda. Isso obriga que um deixe o elenco comandado pelo romero Cosmin Olăroiu.

As leis da China já seriam um grande empecilho para esta negociação. O Jiangsu Suning teria que pagar à Federação Chinesa a mesma quantia que pagasse ao por Gareth Bale. O que encarecia bastante o acordo pelo galês. O visto, de outra maneira, forçava o clube blanco a aceitar uma proposta econômica muito meno que a esperada pelo camisa 11. Um sério obstáculo que seria ultrapassado de qualquer forma.

Assim, as postas da China estão fechadas para Gareth Bale. A única opção é uma transferência para a Premier League. O de Munique era o outro clube que poderia levar o galês. No entanto, está confiante de que pode fechar com Leroy Sané, do . e são os únicos clubes dispostos a contar com o craque do .