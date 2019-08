Bale e James ficam fora de amistoso do Real contra Salzburg; Vinícius Jr. é relacionado

Zinedine Zidane deixa claro não só com suas palavras, mas também com o que faz. Gareth Bale e James Rodriguez são dois jogadores que ele quer fora do elenco, e o técnico do optou por deixá-los de fora do amistoso da equipe contra o Red Bull Salzburg. Outro jogador que fica de fora, também por decisão do francês, é Mariano.

Também ficaram em Madrid Mendy, Brahim, Asensio e Modric, mas todos por motivos de lesão. Por outro lado, dois jogadores voltam ao time depois de se recuperarem: Courtois e Luka Jovic, que ainda não estreou pelo time espanhol. Vinicius Junior também está relacionado e pode formar o trio de ataque titular com Benzema e Hazard.

Os jovens recém contratados Kubo e Rodrygo também não farão parte do elenco do time que jogará na Red Bull Arena. Eles estão treinando com o Castilla, equipe dirigida pelo ídolo madrileno Raul. Ambos tiveram alguns minutos nas primeiras partidas da decepcionante pré-temporada do Real.

Vale lembrar que amanhã se fecha a janela de transferências da , onde o nome de Bale é fortemente veiculado em diversos clubes.